Я сама по собі: сестра Брітні Спірс пояснила, чому не відреагувала на скандал з опікунством

Джеймі Лінн Спірс порушила мовчання у соціальних мережах та розповіла, чому не залишила слова підтримки після того, як Брітні виступила проти батька у суді. На її думку, сестра повинна була сама підняти голос, а слова підтримки не потребують публічного поширення.

Чому сестра не підтримала Брітні

Незважаючи на хвилю критику у соцмережах, через що Джеймі вимкнула коментарі до своїх дописів в інстаграмі, 30-річна жінка переконана, що говорити щось про Брітні та її батька, коли між ними були негаразди, було б неправильно. Вона дочекалась, поки та виступила у суді, і наразі продовжує повністю її підтримувати у справі опікунства батька.

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"Я думаю, це очевидно, що з самого народження я любила, обожнювала і підтримувала свою сестру. Мені однаково, чи хоче вона втекти в тропічний ліс і народити мільйон дітей, або ж вона хоче повернутися і продовжити підкорювати світ, як вона робила це багато разів раніше. У будь-якому випадку мені нічого ні отримувати, ні втрачати.

Ця ситуація ніяк не впливає на мене, тому що я всього лише її сестра, яка дбає лише про її щастя. Я зробила усвідомлений вибір у своєму житті: брати участь в її житті тільки як її сестра. Можливо, я не підтримала її так, як хотілося б публіці, за допомогою хештегу в соцмережі (#FreeBritney, – Showbiz). Але я можу запевнити, що підтримувала свою сестру задовго до того, як він з'явився, і я буду підтримувати її ще довго після цього", – поділилась сестра Брітні.

Джеймі Лінн Спірс додала, що працює на себе з дев'яти років і сама оплачує свої рахунки з 10 років. Тому, на її думку, вона не зобов'язана звітуватись перед публікою за свої дії.

"Моя сестра знає, що я люблю і підтримую її. Це єдина людина, якій я чимось зобов'язана. Я не моя сім'я, я сама по собі. Я говорю за себе. Я так пишаюся нею за те, що вона використовує своє право голосу. Я так пишаюся нею за те, що вона попросила нового адвоката, як я веліла їй зробити багато років назад. Якщо припинення опікунства, або політ на Марс, або щось ще, чого вона хоче, зробить її щасливою, я підтримаю це на 100%. Тому що я підтримую свою сестру. Я люблю свою сестру. Завжди любила і завжди буду любити", – підсумувала жінка.

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