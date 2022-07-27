"Це був приклад для людей": Лазановський пояснив, чому працював у магазині на початку війни

Півтора місяця війни переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський працював у магазині. Але згодом повернувся до творчості, щоб боротися на інформаційному фронті.

Український співак Сергій Лазановський пропрацював півтора місяця у м'ясному магазині, не соромлячись цього. Він розповів 24 каналу, чому прийняв таке рішення.

Читайте повне інтерв'ю Про допомогу ЗСУ, музику під час війни та російські пісні: інтерв'ю з Сергієм Лазановським

Чому переможець "Голосу" працював у магазині

Сергій Лазановський розповів, що коли почалось повномасштабне вторгнення, йому здалося, що творчість тепер нікому не потрібна.

Тоді довелося прийняти таке рішення. Не хотілося сидіти в батьків на шиї, тож вирішив – я займуся іншою діяльністю і покажу людям, що можна змінити свою професію, сферу діяльності на деякий термін, щоб забезпечити свою сім'ю, хто її має,

– поділився артист.

"Власне, це був такий приклад ще й для людей і багато хто насправді наважився змінити свою діяльність, і писали слова подяки: дякую, Ви нас змотивували, зараз ми займаємося іншою справою, але нам це подобається".

Після півтора місяця Сергій звільнився, бо вирішив шукати інші способи допомагати ЗСУ. Тож він повернувся до творчої діяльності.

Все ж таки, мені хотілось бути більш корисним для наших ЗСУ, і коли я давав вуличні концерти, зрозумів, що можу допомогти в рази більше. Плюс я повернувся до своєї творчості – людям насправді це потрібно. Бо хоч би що там було, музична і творча оборона теж надзвичайно важливі нашій країні.

Інтерв'ю з Сергієм Лазановським: дивіться відео онлайн

Нова пісня Сергія Лазановського

Після роботи в магазині переможець вокального шоу розпочав боротьбу на музичному фронті та зайнявся творінням нової української музики.

"Мене обурив той факт, що в топчартах знову ж таки ми побачили російських виконавців – те, чого вже зараз не може бути. Зрештою, молодь повинна творити нове майбутнє. Підлітки повинні творити нове майбутнє. Тому в голові з'явилась така ідея, щоб разом з починаючою артисткою Дарікою записати спільну колаборацію – пісню “За світ встали козаченьки" – відома для всіх".

Трішечки змінити її формат і вийшла у нас пісня "Сила козака". Я вважаю, що коли діти слідкують за трендами – це круто. Але коли діти дають ці тренди, вони започатковують їх – це в рази краще, – поділився Лазановський

Сергій Лазановський і DARIKA – "Сила козака": дивіться відео онлайн