"Чому в нього ніхто не вистрелив": Остапчук і Мішина потролили Путіна через виступ у Москві

У п'ятницю, 18 березня, на московському стадіоні "Лужники" відбувся мітинг-концерт, присвячений окупації Криму. На арені навіть з'явився воєнний злочинець Путін. Щоправда, прямий ефір з його виступом дивно перервався, що не могли не прокоментувати українські зірки.

Кремль влаштував помпезний мітинг-концерт у Москві, аби відзначити 8 річницю незаконної окупації Криму, але й той провалився. Нібито пряма трансляція обірвалася посеред промови Путіна, в ефір пішов виступ пропагандиста Олега Газманова, який співав перед тим. Це розвеселило Ксенію Мішину і Володимира Остапчука.

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Володимир Остапчук і Ксенія Мішина потролили Путіна

Телеведучий Володимир Остапчук припустив, що Путін різко зник з трансляції, бо остогид не тільки всьому цивілізованому світу, а й режисерам монтажу.

Навіть режисери монтажу не витримали. Просто посеред виступу Путлєра вривається Газманов,

– написав Володимир Остапчук в інстаграмі.

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Натомість акторка Ксенія Мішина припустила, що Путіна серед 200-тисячного натовпу на "Лужниках" не було. Вона натякнула на нашумілий факап очільника Кремля зі стюардесами і мікрофоном, через який пройшла його рука. Крім того, зірка згадала, що російський бізнесмен Олександр Конанихін обіцяє мільйон доларів за голову Путіна, тож здивувалась, що його ніхто не застрелив.

А чому в нього ніхто не вистрелив? Мільйон же дають, уже навіть більше. Чи стадіон теж намалювали?

– підколола Ксенія Мішина в інстаграмі.

Скриншот з інстаграму Ксенії Мішиної