Чому ніхто його не й*бне, – Маша Єфросиніна порівняла Путіна з бен Ладеном

Українська телеведуча Маша Єфросиніна порівняла очільника Кремля з терористом Осамою бен Ладеном, якого ліквідували спецпризначенці США.

Українська телеведуча бурхливо відреагувала на цинічний удар агресора по драмтеатру в Маріуполі. Вона порівняла президента Росії з міжнародним терористом Осамою бен Ладеном.

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Маша Єфросиніна про Путіна

Телеведуча зауважила, що злочини очільника Кремля навіть ще більші, аніж в Осами бен Ладена. Адже під завалами драмтеатру не було стільки дітей, як у вежах близнюках.

Путін уже виграв звання головного терориста у світі! Обійшов бен Ладена. Чому його ніхто не й*бне? У вежах-близнюках не було такої кількості маленьких дітей і новонароджених, скільки зараз під завалами підірваного драматичного театру в Маріуполі,

– написала Маша Єфросиніна.



Маша Єфросиніна про Путіна / Фото з інстаграм-сторіз

Осама бен Ладен – колишній очільник ісламської терористичної організації "Аль-Каїда". Йому приписали відповідальність за терористичний акт 11 вересня 2001 року, внаслідок якого загинуло близько 3 тисяч людей. Бен Ладена ліквідували військовослужбовці та спецпризначенці Сполучених Штатів.

Зауважимо, що не тільки Маша Єфросиніна називає Путіна терористом. Джозеф Байден висловився про президента Росії як про "кривавого диктатора та чистого головоріза", а також "військового злочинця".