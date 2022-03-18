Чому ніхто його не й*бне, – Маша Єфросиніна порівняла Путіна з бен Ладеном
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Українська телеведуча Маша Єфросиніна порівняла очільника Кремля з терористом Осамою бен Ладеном, якого ліквідували спецпризначенці США.
Українська телеведуча бурхливо відреагувала на цинічний удар агресора по драмтеатру в Маріуполі. Вона порівняла президента Росії з міжнародним терористом Осамою бен Ладеном.
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Маша Єфросиніна про Путіна
Телеведуча зауважила, що злочини очільника Кремля навіть ще більші, аніж в Осами бен Ладена. Адже під завалами драмтеатру не було стільки дітей, як у вежах близнюках.
Путін уже виграв звання головного терориста у світі! Обійшов бен Ладена. Чому його ніхто не й*бне? У вежах-близнюках не було такої кількості маленьких дітей і новонароджених, скільки зараз під завалами підірваного драматичного театру в Маріуполі,
– написала Маша Єфросиніна.
Маша Єфросиніна про Путіна / Фото з інстаграм-сторіз
Зауважимо, що не тільки Маша Єфросиніна називає Путіна терористом. Джозеф Байден висловився про президента Росії як про "кривавого диктатора та чистого головоріза", а також "військового злочинця".