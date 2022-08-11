"Іди за російським кораблем": Настю Каменських розкритикували за допис про війну

Співачка Настя Каменських ще до повномасштабного вторгнення виїхала з України й наразі не планує повертатися. Артистка з-за кордону публікує дописи про війну, чим інколи дратує прихильників. Вони вже розкритикували нову публікацію.

Настя Каменських перебуває за кордоном разом з чоловіком Потапом. Вона постійно пише про війну, що сумує за домом, однак не всі шанувальники вірять у її щирість.

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За що розкритикували Настю Каменських

Днями зірка опублікувала допис про війну, в якому написала, що "одного дня все стане лише спогадом". Це обурило деяких користувачів мережі, вони наголошують, що війна не може бути спогадом. Ми не можемо забути про тих, хто на собі відчув, що таке пекло війни. Не можемо забути те, про що довелося перейти українському народові, нашим захисникам.

"Одного дня все стане лише спогадом. Слова, які заспокоюють мене і вселяють надію. Що теперішні темні часи одного дня залишаться в минулому і лиш в нашій пам'яті про нього. А з іншого боку ці слова надихають жити тут і зараз, не чекаючи кращого моменту. Нагадують, що життя не можна відкладати на потім, бо кожен його момент – неоціненний скарб. І одного дня воно теж стане спогадом. Тому рухаємось далі – попереду багато справ", – написала NK в публікації.



Настя Каменських / Фото з інстаграму NK

У коментарях підписники Каменських висловлюють своє невдоволення.

"Для когось спогади. Для таких, як ви, які закрились в інших країнах. Я вас не звинувачую, але… І в мене була і є можливість виїхати. Та я не покину свого чоловіка, матусю і всіх тварин, яких залишили. І я не знаю чи прокинусь завтра".

"Спогадом може бути відпочинок на морі, але не війна. Коли знищують цілі міста, гинуть цивільні. Скільки хлопців загинуло за незалежність країни? Це жах, який я буду нести в собі до кінця".

"Так, особливо для тих, хто з Маріуполя. Лише спогад...".

"Іноді краще мовчати. І захиснику своєму передай вітання, коли лисина визирне з-під спідниці".

"Іди за російським військовим кораблем!"

"Потап вже в Україні? Чи ще боїться повернутись? Набагато легше триндіти за кордоном, коли над тобою не літає...".

Та віддані шанувальники Каменських підтримали її, намагалися захистити від хейту.