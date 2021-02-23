Вперше побачила сніг в 13 років: чому Мішель Андраде не хотіла переїжджати в Україну

Коли співачці Мішель Андраде було 13 років, її батьки вирішили переїхати з сонячної Болівії в далеку Україну. Такий вибір дався їм непросто, тим більше, що маленька Мішель прийняла ідею в багнети.

Мішель Андраде про переїзд з Болівії

Співачка і ведуча першого випуску тревел-проекту "Орел і Решка. Новий сезон" на "Новому каналі" розповіла, як змінилася її рідна країна за останні 10 років.

До слова Збиралися всією двадцяткою: Мішель Андраде розповіла про дитинство в Болівії

Я була проти переїзду в Україну. Мені було всього лише 13, потрібно було вивчити дві абсолютно незручні мови, відвикнути бачити кожен день біля свого будинку пальми, кокоси і мавпочок. Це складно. Найбільш незвичайним для мене було одягнути одразу всі куртки, черевики з шерстю, рукавички і капелюх. І жити в країні, в якій є сніг, – його я вперше побачила в 13 років,

– зізналася співачка під час зйомок "Тревел краш-тесту" на Новому каналі.



Мішель Андраде розповіла про рідну Болівію / Фото пресслужби "Нового каналу"

З того моменту пройшло трохи більше десяти років, нову країну дівчина полюбила всім серцем і почала вважати її своєю другою батьківщиною. Змінилася за ці роки і Болівія.

"Коли я ходила по болівійських вулицях, до мене повернулося стільки спогадів! Я ніби подивилася на себе з боку, зрозуміла, чому я така, яка є. А ще була приємно здивована, коли прилетіла в Болівію і побачила, що там зелено і красиво. Просто останній раз, коли я перебувала в рідному місті, там було дуже сухо, я навіть засмутилася. А тут бац – все красиво!" – розповіла артистка.



Мішель Андраде на вулицях Болівії / Фото пресслужби "Нового каналу"

Вона додала, що все у її країні змінюється: є новобудови, люди розвиваються, на вулицях менше безхатьків. Але вона розуміє, що Болівія на 10-15 років запізнюється за світом: "Я була на місцевому телебаченні, там працюють дуже професійні хлопці. Але у них навіть немає суфлера, замість нього – папірці з текстом. А це 2021 рік! Було б класно, якби там більше розвивався туризм".

Про враження від поїздки до менонітів, болівійську їжу і фобії – в "Тревел краш-тесті" з Мішель Андраде і Позитивом: