У перші дні війни: чоловіка української співачки вбили під Києвом

Українська співачка ULTRA приголомшила зізнанням. Її чоловіка вбили російські окупанти, коли подружжя намагалося виїхати з Києва. Артистка поділилася деталями того жахливого дня.

Артистка наважилася розповісти про це лише зараз. Росіяни вбили її коханого, а сама виконавиця ледь не загинула, рятуючись від обстрілів.

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Чоловіка співачки ULTRA вбили росіяни

У перші дні війни подружжя вагалося, чи варто виїжджати. Кілька разів ULTRA збирала та розбирала речі, постійно читала новини. Коли почався бій на Житомирській трасі, стало дуже страшно і закохані вирішили виїхати з Києва.

Пара хотіла потрапити до Молдови, але дорогою сталося найгірше. На трасі біля Білої Церкви розпочалася стрілянина. ULTRA та її чоловік їхали різними автомобілями. Коли коханий зупинився на узбіччі, вона зупинилася за ним.

Одразу зателефонувала йому, попросила лягти на підлогу. У відповідь він сказав: "Міло, я тебе кохаю. Хочу жити. Мене вбивають". Потім я телефонувала знову і знову, але вже ніхто не відповідав. Я чула постріли. Лежала на підлозі свого автомобіля з надією, що все добре, що мій коханий не відповідає, бо телефон вже не з ним,

– пригадала артистка.

Потім ULTRA зрозуміла, що кулі летять вже по її машині. Закриваючись подушками, вона кричала, у сльозах телефонувала батькові, прощаючись з ним. Потім настала тиша.

Я вийшла з машини, розуміючи, що мого чоловіка вбили. Це був найжахливіший момент у моєму житті. Не розуміла, як так сталося. Чому я залишилася жива,

– емоційно розповіла дівчина.

Тепер ULTRA повернулася до творчості. Вона прагне здійснити мрію коханого – зробити їхні пісні відомими на всю країну та Європу: "Я зрозуміла, що хочу жити й творити заради нього. Мій чоловік був музикантом, писав тексти, музику та аранжування до моїх пісень. Він дуже хотів, аби наші пісні співала вся Україна та Європа".

ULTRA – Level: дивіться відео онлайн