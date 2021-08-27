Чоловік Юлії Саніної показав кумедне фото 5-річного сина

Зіркове подружжя з гурту The Hardkiss відправилось у великий гастрольний тур Україною. 5-річного сина Данила Юлія Саніна й Валерій Бебко залишили вдома. За цей час у малюка випав перший зуб. Цю подію сім'я зафіксувала на фото.

Кадр вийшов досить кумедним, адже Данила сфотографували зблизька. На камеру він похизувався новою усмішкою. Малюку бракує одного зуба в нижньому ряду, однак, схоже, цей факт його аж ніяк не засмучує.

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"Перший зуб пішов", – лаконічно підписав чоловік Юлії Саніної.

Кумедний допис прокоментувала 43-річна модель Василіса Фролова, яка виховує 5-місячного сина Родіона. "А в нас тільки прийшов", – з гумором поділилась зіркова матуся.

Син Юлії Саніної Данило / Фото з інстаграму Валерія Бебка

Реакція мережі на кумедне фото сина Юлії Саніної

Нова світлина Данила розчулила мережу. Одні фани гурту The Hardkiss наголосили, що хлопчику, в якого випав перший зуб, час до школи, тоді як інші засипали його компліментами: