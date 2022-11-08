Олександр Волошин підготував сюрприз для Анни Трінчер, яка загубила обручку: несподіване відео

Блогер Олександр Волошин влаштував для дружини Анни Трінчер сюрприз. Він подарував їй обручку, яку співачка загубила після весілля.

Не пройшло й місяця після весілля, як Анна Трінчер розповіла, що втратила обручку. Олександр Волошин вирішив виправити ситуацію.

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Чоловік Анни Трінчер влаштував сюрприз для дружини

Днями зіркове подружжя вирушило у відпустку в Буковель. Там пара сходила в ресторан, де Олександр Волошин й підготував сюрприз для дружини.

Коли Анна вийшла у вбиральню, блогер закинув обручку в склянку дружини із соком. Співачка повернулась та побачила обручку, коли сік був вже на дні.

Надіюсь більше втрачати не будемо,

– прокоментував відео Олександр Волошин.

Сюрприз для Анни Трінчер: відео

Зауважимо, що втрату обручки Анни Трінчер помітили шанувальники – вони побачили, що на її безіменному пальці нічого немає. Це сталось за кілька тижнів після невеликого весілля пари.

Згодом зірка прокоментувала втрату. "Найбільший страх у моєму житті здійснився, я втратила обручку. У дитинстві, коли дивилася фільми, де втрачали обручки, завжди думала: "Ніколи в житті не втрачу її. Це так жахливо, як можна?". І ось не пройшов навіть місяць, а обручки вже немає".