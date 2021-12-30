"Чіпляю гірлянди навіть на собачу тарілку": як Олена-Крістіна Лебідь готується до Нового року

Олена-Крістіна Лебідь зізнається, що кожний день тепер для неї як свято. Усі передсвяткові будні вона проводить разом зі своїм коханим — екс-віце-прем'єр-міністром Павлом Розенком.

Вони регулярно влаштовують один одному сюрпризи та дарують подарунки. Але напередодні Нового року в їхньому будинку панує особлива атмосфера. Ведуча проєкту "Аферисти в сетях" ("Новий канал") зізналася, що навіть її французький бульдог Сара знаходить подарунок під ялинкою.

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Мені завжди хочеться, щоб на Новий рік був відповідний святковий настрій. Новорічна атрибутика для мене дуже важлива! Багато гірлянд, прикрас, вогників. Це головне! Навіть на собачу тарілку чіпляю гірлянди,

– розповіла Олена-Крістіна.



Як Олена-Крістіна Лебідь готується до Нового року / Фото пресслужби "Нового каналу"

Сара теж хоче свята

Собака ведучої – французький бульдог на прізвисько Сара – отримує не лише прикрашену миску, а й новорічний презент.

"Під ялинку, до речі, навіть Сарі кладу подарунок – її улюблену смакоту. Обов'язково! Вона має певний паштет, який ми й так регулярно даємо, але на свято ошатно упаковуємо. Вона тягне за обгортку, починає розкривати, бо відчуває знайомий запах, я їй тоді допомагаю трішки, і вона смакує", — зізналася ведуча Нового каналу.



Олена-Крістіна Лебідь з коханим Павлом Розенком / Фото пресслужби "Нового каналу"

Олена додала, що її улюбленець дуже відчуває свята: бігає квартирою, поводиться дуже активно.

"А ще ми її одягаємо у святкові костюми. Наприклад, Сара була у нас уже Снігуронькою у червоній спідничці", – зазначила Лебідь.



Собака ведучої Сара теж готується до Нового року / Фото пресслужби "Нового каналу"

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