Они регулярно устраивают друг другу сюрпризы и дарят подарки. Но в канун Нового года в их доме царит особая атмосфера. Ведущая проекта "Аферисты в сетях" ("Новый канал") призналась, что даже ее французский бульдог Сара находит подарок под елкой.

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Мне всегда хочется, чтобы на Новый год было соответствующее праздничное настроение. Новогодняя атрибутика для меня очень важна! Много гирлянд, украшений, огоньков. Это главное! Даже на собачью тарелку цепляю гирлянды,

– рассказала Елена-Кристина.



Как Елена-Кристина Лебедь готовится к Новому году / Фото пресс-службы "Нового канала"

Сара тоже хочет праздника

Собака ведущей – французский бульдог по кличке Сара – получает не только украшенную миску, но и новогодний презент.

"Под елку, кстати, даже Саре кладу подарок – ее любимую вкуснятину. Обязательно! У нее есть определенный паштет, который мы и так регулярно даем, но на праздник нарядно упаковываем. Она тянет за обертку, начинает раскрывать, потому что чувствует знакомый запах, я ей тогда помогаю немножко, и она кушает", — призналась ведущая Нового канала.



Елена-Кристина Лебедь с любимым Павлом Розенко / Фото пресс-службы "Нового канала"

Елена добавила, что ее любимец очень чувствует праздники: бегает по квартире, ведет себя очень активно.

"А еще мы ее одеваем в праздничные костюмы. Например, Сара была у нас уже Снегурочкой в красной юбочке", – отметила Лебедь.



Собака ведущей Сара тоже готовится к Новому году / Фото пресс-службы "Нового канала"

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