"Чим не путінська стратегія": російський репер вкрав у Христини Соловій пісню

29-річна Христина Соловій поскаржилась, що російський репер вкрав її пісню та вимагає поділитися авторськими правами. Співачка не назвала ім'я артиста, але схоже, мова йде про Пашу Ізотова та трек "Нежно", який підкорює тікток.

Так, російський репер Павло Ізотов наклав реп на перший хіт Христини Соловій – пісню "Тримай", яка зробила її популярною 2015 року. Він дещо змінив біт, але залишив вокал співачки на приспівах, поєднавши його зі своїм речитативом.

Читайте ексклюзив Швидше за все, ніхто нікуди не поїде, – продюсер Вадим Лисиця про скандальний Нацвідбір-2022

Хоч Павло Ізотов ноунейм у російському шоу-бізі, трек "Нежно" підкорює тікток і зібрав чверть мільйона прослуховувань на ютубі. Наразі на на мікс знято вже 67 тисяч відео. Так, завжди стримана Соловій назвала репера "московським х**м" і порівняла його вчинок з путінською агресією проти України.

Спаплюжив мою пісню, спотворив мій голос і навалює з нею свій русскій реп у тіктоках та ютубі. Просто вкрав, присвоїв моє без дозволу, і тепер я маю "поділитися" офіційно. Чим не путінська стратегія відбирати території та присвоювати українську культуру?

– емоційно поділилась Христина Соловій.

Зірка додала, що тепер Павло Ізотов "тероризує" її команду, юристів та інших українських артистів, щоб "очистити права". "Не підтримуйте популяризацію цього міксу і якщо побачите – блокуйте", – попросила Христина Соловій, поки її менеджмент відстоює авторські права.

Христина Соловій скаржиться на російського репера, який вкрав у неї пісню / Фото з інстаграму співачки

Реакція репера на звинувачення Христини Соловій

У тебе я нічого не брав, а з Христиною ми якось вирішимо… Цьому треку 6 років, і я не заробив на ньому ні копійки,

– відповідає Павло Ізотов хейтерам в інстаграмі.

Крім того, репер виправдовує себе тим, що в підписі до відео в ютубі вказав Христину Соловій як авторку пісні-першоджерела "Тримай".

Скриншот з інстаграму Павла Ізотова

Реакція мережі на скандал з піснею Соловій

"Боже, не перестаю дивуватися";

"Христино, це жахливо. Жахливо обурилась, як тільки почула. Засудіть ту паскуду";

"0 днів без того, щоб русня шось не с**здила";

"Русня в усій своїй красі";

"Борітеся й поборете";

"Не опускайтесь до рівня цього недомузиканта".

Повний текст публікації Христини Соловій:

Один мо$k@ль$ький х*й, який називає себе репером, спаплюжив мою пісню, спотворив мій голос і навалює з нею свій русскій реп у тіктоках та ютубі. Тепер тероризує моїх юристів, команду і команди інших артистів, щоб очистити права. Просто вкрав, присвоїв моє без дозволу, і тепер я маю "поділитися" офіційно. Чим не путінська стратегія відбирати території та присвоювати українську культуру?

Не підтримуйте популяризацію цього міксу і якщо побачите – блокуйте. Дякую.