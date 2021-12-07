У червоному костюмі: Олена Зеленська виступила на саміті

Перша леді України Олена Зеленська відкрила форум "Україна 30. Саміт Діти". Для виступу жінка обрала класичний костюм насиченого червоного кольору.

Форум відбувся в Києві. Перша леді постала перед камерами у стильному аутфіті, вкотре продемонструвавши вишуканий смак в одязі.

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Елегантний образ Олени Зеленської

Перша леді одягнула елегантний костюм насиченого червоного кольору. Вбрання складалося з піджака та штанів. Під піджаком в Олени була молочна блузка. Такий look вона поєднала з бежевими туфлями-човниками на підборах.

Волосся перша леді зібрала в зачіску ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Макіяж Зеленської був у натуральних тонах. Цього разу її аутфіт доповнила вишукана брошка.



Олена Зеленська на саміті / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська на саміті / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська на саміті / Фото з інстаграму першої леді



Діти Другої світової війни й повоєнної Європи / Фото з інстаграму першої леді

Текст публікації Олени Зеленської:

Ці світлини досі вражають. Діти з недитячими поглядами – діти Другої світової війни й повоєнної Європи. Покоління наших дідусів і бабусь. Закарбував це дитинство легендарний фотограф Девід Сеймур. Це був один із перших гучних проєктів нової організації ЮНІСЕФ – спеціалізованої структури ООН, створеної для допомоги дітям. І покликаної насамперед нагодувати: недарма на першому логотипі організації – дитина зі склянкою молока.



Подбати окремо про дітей – для нашого часу це звичайна практика. Але на той суворий час це було справді нове мислення. Початок нової історії. Через 13 років після заснування ЮНІСЕФ з'явилася Декларація прав дитини – головні принципи безпеки й добробуту дітей, якими керуємося досі. Тоді вважалося, що організація буде тимчасовою. Та викликів виявилося стільки, що сьогодні ЮНІСЕФ відзначає вже 75-річчя! Цей фонд присутній у 190 країнах – усюди, де потрібно захистити дитячі права й життя, забезпечити дитинство, освіту, здоров’я та рівні можливості.

Пишаюся, що як перша леді маю змогу співпрацювати з офісом ЮНІСЕФ в Україні, і ця співпраця закріплена у двох меморандумах. Основні пункти в них – про поліпшення якості харчування в освітніх закладах України; про поширення здорового способу життя серед дітей і молоді; про підвищення обізнаності про здорове харчування серед батьків і педагогів. Ми співпрацюємо у забезпеченні рівних прав та можливостей для дівчаток і хлопчиків, у створенні безбар'єрного середовища для всіх дітей і батьків з дітьми.



Тож, шановний ювіляре, з вами ми рухаємося вперед, змінюємося і змінюємо життя навколо себе. Надихайте світ і нас і надалі!