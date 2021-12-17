У червоному кардигані: Кейт Міддлтон захопила образом у тизері до різдвяного концерту

17 грудня 2021 , 18:19
Читать новость на русском

Джерело:

Hello!

Герцогиня Кембриджська, яка була організаторкою різдвяного концерту Together at Christmas, з'явилась у короткому тизері до святкового заходу. У відео Кейт Міддлтон позує в червоному кардигані.

Кілька днів тому у Вестмінстерському абатстві відбувся різдвяний концерт та його зйомки для телебачення. У мережі вже опублікували короткий тизер заходу.

Дивіться також Через Омікрон: Єлизавета II скасувала традиційний сімейний обід перед Різдвом

Образ Кейт Міддлтон

У тизері до різдвяного концерту Together at Christmas з'явилась і герцогиня Кембриджська. Перед об'єктивом вона позувала у святковому образі.

Кейт Міддлтон одягнула червоний кардиган Miu Miu з білим комірцем та ґудзиками. Таке вбрання бездоганно підходить для новорічних та різдвяних святкувань.

Дружина принца Вільяма розпустила волосся і вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила легкий макіяж, підкресливши очі чорними стрілками, а губи – рожевим блиском.


Кейт Міддлтон / Скриншот з відео

Нагадаємо, на різдвяному концерті зібралося чимало членів королівської родини: 

  • Кейт Міддлтон та принц Вільям;
  • принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці;
  • принцеса Євгенія;
  • Зара і Майк Тіндолл;
  • графиня Софі;
  • батьки Кейт Міддлтон та її сестра Піппа з чоловіком.
Автор: Марія Касій