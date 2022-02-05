У червоній сукні з кристалами: Злата Огнєвіч приголомшила вечірнім образом

Успішна українська співачка Злата Огнєвіч поділилась з шанувальниками новими фото. Вона продемонструвала стильний вечірній образ у сукні.

Відома українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі серію нових фото. На них зірка позувала у стильному образі.

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Образ Злати Огнєвіч

"Холостячка" позувала перед об'єктивом на сірому тлі. Вона постала у червоній мінісукні на довгий рукав з вирізом, усіяною кристалами та блискітками. Вечірнє вбрання вона поєднала зі сріблястими босоніжками на високих підборах.

Злата Огнєвіч доповнила образ сережками. Вона розпустила волосся та вклала його хвильками. На обличчі співачка зробила макіяж – підкреслила очі рожевими тінями та нафарбувала губи пудровою помадою.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

У підписі до фото Злата Огнєвіч розповіла, що нещодавно розбирала свій гардероб. Після цього вона вирішила одягнути красиву сукню від українського бренду.

Гарна сукня – це завжди про впевненість та жіночу силу! А червона сукня — це завжди про кохання, жіночність та привабливість! Моя нова сукня з кристалами – подвійне комбо і вау-ефект, ідеально для вечірнього образу! І ще воно дуже сценічне,

– зізналась артистка.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники активно коментують нові фото виконавиці. Фани буквально засипають "Холостячку" компліментами:

"Красуня";

"Клас. Червоний тобі до лиця";

"Красива";

"Вау";

"Як завжди вогонь";

"Шикарна";

"Неперевершена";

"Неймовірно красива. Богиня".

Текст публікації Злати Огнєвіч

Нещодавно я розібрала гардероб і скажу, що це крута практика оновлення. Як гардеробу, так і енергії, у мене саме так все і працює. Дівчатка, у нас завжди дилема – вибрати сукню. Та й таку, щоб красиво, актуально, і компліменти зібрати дуже хочеться. Гарна сукня – це завжди про впевненість та жіночу силу!

А червона сукня – це завжди про кохання, жіночність та привабливість! Моя нова сукня з кристалами – подвійне комбо і вау-ефект, ідеально для вечірнього образу! І ще воно дуже сценічне.