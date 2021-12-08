У червоній сукні: королева Єлизавета II дала аудієнцію у вишуканому образі

Британська королева Єлизавета II продовжує виконувати робочі обов'язки. Днями вона провела аудієнцію, для якої обрала вишукану червону сукню та розкішну брошку.

Її Величність з допомогою відеозв'язку розмовляла з послом Сомалі. Оскільки лікарі радять королеві більше часу відпочивати, то вона під'єдналася до розмови з Віндзорського замку.

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Яскравий образ Єлизавети II

Для аудієнції королева обрала елегантне вбрання. Вона сиділа перед камерою в яскравій сукні червоного кольору. На грудях в Єлизавети II була діамантова брошка у вигляді банта. Також образ доповнювали улюблені прикраси Єлизавети II – перлове намисто та сережки. Волосся Її Величність вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з насиченою помадою на губах.



Королева Єлизавета II дала аудієнцію / Фото Getty Images

Зазначимо, вже за тиждень в королеви розпочнуться різдвяні канікули. Вона проведе їх у Сандрінгемі, цього року вперше без чоловіка. Відпочинок монарха триватиме до 6 лютого. Саме у цей день Її Величність святкуватиме 70-річчя перебування на троні.

Віндзорський замок вже прикрасили до Різдва, там панує неймовірна новорічна атмосфера. Яка ялинка цього року тішить око королеви – дивіться за посиланням.