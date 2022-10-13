Фотожурналісти Чернов і Малолєтка отримали французьку премію за фото з Маріуполя

Українські фотожурналісти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка стали лауреатами французької премії Bayeux Calvados-Normandy Award. Нагороду кореспонденти отримали за репортажі з Маріуполя.

Журналісти зробили свій внесок у те, щоб світ побачив правду про жахіття, які творилися у Маріуполі. Українські військові до останнього обороняли місто, але окупанти зробили все, щоб знищити його.

Дивіться також "Вже в дорозі": Сергій Притула надіслав Ілону Маску книжку з історії України

Українці отримали премію за фото з Маріуполя

Відеограф і фотожурналіст Associated Press Мстислав Чернов та фотокореспондент Євген Малолєтка працювали в Маріуполі з початку повномасштабного вторгнення. Вони знімкували воєнні злочини, які Росія вчиняла проти мирного населення.

Мстислав Чернов переміг у номінації "Video Image" та посів друге місце в номінації "Television". Євген Малолєтка здобув перемогу у номінації "Photo".

Разом із колегами я виявив роботи безперечної досконалості. Рівень був настільки високим, що було важко визначитися між репортажами!

– сказав голова журі премії, німецький журналіст Томас Дворжак.



Українці отримали премію за фото з Маріуполя / Фото Jerome Delay

– щорічна премія для військових кореспондентів, заснована в Нормандії у 1994 році.

Це вже не перша нагорода Чернова та Малолєтки. Цього року їх відзначили такими преміями:

Elijah Parish Lovejoy Award;

Deutsche Welle Freedom of Speech Award;

Премією імені Георгія Ґонґадзе;

Knight International Journalism Awards;

Biagio Agnes Award.

Якщо ви хочете на власні очі побачити фото Мстислава Чернова з тимчасово окупованого Маріуполя, то можете відвідати його виставку "Спалах. Українська фотографія сьогодні" в "Українському домі" у Києві. Виставка триватиме до 23 жовтня.