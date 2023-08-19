Наталка Денисенко опинилась в епіцентрі обстрілу росіянами Чернігова: "Застали вибух вдома"

Українська акторка Наталка Денисенко перебувала у Чернігові на момент ракетного удару. Вона розповіла, що планувала прогулянку у центрі міста.

Українська акторка Наталка Денисенко прокоментувала ракетний удар по Чернігову. Виявилося, що вона перебувала у місті у час обстрілу.

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Наталка Денисенко була в Чернігові на момент удару

Акторка показала в інстаграм-сторіз себе разом з сином Андрієм, ймовірно, в укритті.

Ми в Чернігові щойно пережили такий вибух. Діти злякалися дуже. Балістика. Влучання біля центра міста, драмтеатру,

– поділилась Наталка Денисенко.



Наталка Денисенко про обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Зірка також показала моторошні наслідки обстрілу. Вона зізналась, що планувала йти туди гуляти, але все ж вибух застала вдома.

"Ми збиралися іти сюди гуляти, але я довго збиралася і вибух ми застали вдома. Дуже багато загиблих і поранених. Уламки розлетілися по всьому центру".



Наталка Денисенко про обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про ракетний удар