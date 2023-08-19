Наталка Денисенко опинилась в епіцентрі обстрілу росіянами Чернігова: "Застали вибух вдома"
Джерело:Наталка Денисенко
Українська акторка Наталка Денисенко перебувала у Чернігові на момент ракетного удару. Вона розповіла, що планувала прогулянку у центрі міста.
Українська акторка Наталка Денисенко прокоментувала ракетний удар по Чернігову. Виявилося, що вона перебувала у місті у час обстрілу.
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Наталка Денисенко була в Чернігові на момент удару
Акторка показала в інстаграм-сторіз себе разом з сином Андрієм, ймовірно, в укритті.
Ми в Чернігові щойно пережили такий вибух. Діти злякалися дуже. Балістика. Влучання біля центра міста, драмтеатру,
– поділилась Наталка Денисенко.
Наталка Денисенко про обстріл / Фото з інстаграм-сторіз
Зірка також показала моторошні наслідки обстрілу. Вона зізналась, що планувала йти туди гуляти, але все ж вибух застала вдома.
"Ми збиралися іти сюди гуляти, але я довго збиралася і вибух ми застали вдома. Дуже багато загиблих і поранених. Уламки розлетілися по всьому центру".
Наталка Денисенко про обстріл / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про ракетний удар
- Близько 11:30 у Чернігові пролунав вибух. Російські окупанти завдали удару балістикою по центру міста. Володимир Зеленський розповів, що ушкоджений драмтеатр, площа та політехніка.
- У час удару містяни саме були на вулицях та поверталися з храмів з посвяченими яблуками у свято Спаса. Станом на 15:30 відомо про 117 постраждалих та сім загиблих (серед них – 6-річна дитина) у Чернігові.
- 19 серпня в Чернігові проходила виставка дронів. Захід був анонсований публічно, але місце повідомляли тільки учасникам. Ініціаторка повідомила, що подія була узгоджена з місцевою владою, але пресслужба Чернігівської міської ради повідомила, що дозволів не надавалося.