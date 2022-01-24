Загроза повномасштабного вторгнення російських військ на територію України досі зберігається. Учасник гурту ТНМК – Фоззі (справжнє ім'я – Олександр Сидоренко) є одним з небагатьох відомих людей, які відреагували на ситуацію, яка склалася поблизу українських кордонів.

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Фоззі звернувся до людей, які підписані на росіян

Музикант звернувся до тих користувачів мережі, які слідкують за російськими артистами, акторами та спортсменами, та поцікавився, чи хтось з них висунув вимогу не переводити гібридну війну в офіційну.

Чи попросили не нападати на Україну? Чи просто надсилають промінчики добра всім, абсолютно всім?

– емоційно написав Олександр.



Олександр Сидоренко про ймовірне російське вторгнення / Фото з фейсбуку Фоззі

Загроза нападу Росії на Україну

Ще в жовтні 2021 року американська преса писала про стягування російських військ. Згодом це підтвердила українська розвідка.

Тоді заявили, що Кремль може спробувати напасти на Україну в січні – лютому 2022 року.

19 січня ЗМІ повідомили, що Кремль завершує стягувати війська до кордонів з Україною. Тоді мовилося приблизно про 127 тисяч російських військових.

США та Велика Британія почали відкликати своїх дипломатів з України.

Текст публікації Фоззі:

Питання до людей, які підписані на російських артистів, акторів, спортсменів. Як там? Чи став хтось перед камерою, чи звернувся до своїх горбів із несміливою вимогою не переводити війну з гібридної в офіційну? Чи попросили не нападати на Україну, бо "миру – мир і їм тут ще стригти купони"? Чи просто надсилають промінчики добра всім, абсолютно всім?

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.

До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.