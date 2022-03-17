Через ракетні удари в Києві загинула заслужена артистка України

Акторка Оксана Швець, яка працювала у Київському Молодому театрі, не пережила ракетні обстріли у житловому районі Києва. Жінці було 67 років.

Представники Молодого театру сповістили трагічну звістку та показали її фотографії. Колеги Оксани Швець з Молодого театру кажуть про неї виключно як про унікально світлу людину.

До слова Спрацювала ППО, – у МВС прокоментували ранковий ракетний обстріл Києва

"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю!" – йдеться у повідомленні.

Журналіст Олег Вергеліс також повідомив, що жінка загинула цієї ночі внаслідок ворожих бомбардувань у Дарницькому районі столиці. Разом з нею був її син Олександр, який зумів вижити попри поранення.

Що відомо про Оксану Швець

Зірка працювала на сцені Київського Молодого театру з перших років його становлення. 10 лютого вона святкувала свій 67-й день народження. У 1986 році стала випускницею театрального факультету "Карпенка-Карого", потім працювала у Тернопільському музично-драматичному театрі, а згодом у Київському театрі сатири. З 1980-го року почала виступати в складі акторів Молодого театру.



Загинула Оксана Швець – акторка Молодого театру / Фото з відкритих джерел

За свою кар'єру жінка зіграла у десятках вистав: "З весною я до тебе повернусь", "Дума про любов", "Сірано де Бержерак" "Слово о полку Ігоревім", "Репортаж", "Маленька футбольна команда", "Марат-Сад", "За двома зайцями", "Диктатура совісті", "Зачарований". Зокрема Оксана Швець зіграла у кількох повнометражних картинах: "Завтра буде завтра", "Таємниця "Святого Патріка", а також серіалах "Дім з ліліями", "Повернення Мухтара" тощо. Оксана Швець була нагороджена званням заслуженої артистки України