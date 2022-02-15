Через немужній голос: Дантес зізнався, чому почав курити і як зміг побороти залежність

Український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився історією. Він розповів, чому почав і як закінчив курити.

Відомий український співак Володимир Дантес зізнався, що раніше дуже багато курив. Днями артист поділився історією про це.

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Чому Дантес почав курити

Чоловік Наді Дорофєєвої зізнався, що почав курити з кумедних причин – не надто мужній голос.

У 23 роки я вважав, що в мене надто дзвінкий і не мужній голос. Я хотів додати хрипоти. Тож почав курити. Я пам'ятаю першу цигарку. Як же я блював! Але повертаємось до мужності. Я мужик. Це просто ініціація, далі все буде гаразд. Так і сталося. Більше мене не рвало від цигарок,

– розповів Дантес.

Згодом юнаку почав подобатися процес, який він вважав естетично красивим. Співак курив 3 0 4 роки, доки йому не надоїв запах від цигарок.

Як Дантес перестав курити

Коли артист зрозумів, що сморід йому набрид, він перейшов на електронні сигарети. Так він набагато краще почувався, але однаково розумів, що страждає від залежності.

Я не міг просто дихати повітрям. Проблема у мені. У моїй силі духу. Намагався кинути багато разів. Але, мабуть, не був готовий. І ось визнав, що мені потрібна допомога, став її шукати,

– розповів Дантес.

Володимир слухав аудіокнигу про те, як кинути курити та зміг це зробити, але лише на місяць. В один день він вирішив закурити "лише раз", але знову почав витрачати по пачці цигарок у день. Через це його самопочуття погіршилось. Тому щоб відновити здоров'я, артист таки перестав курити.

Текст публікації Дантеса

Як я почав і перестав курити.

У 23 роки я вважав, що в мене надто дзвінкий і не мужній голос. Я хотів додати хрипоти. Тож почав курити. Я пам'ятаю першу цигарку. Як же я блював! Але повертаємось до мужності. Я мужик. Це просто ініціація, далі все буде гаразд. Так і сталося. Більше мене не рвало від цигарок.

Яким же дорослим я почував себе, як мені подобався процес, досі, до речі, вважаю куріння естетично красивим. Я надивився артових фільмів, волосся у мене було на очах, дим пускав через них… Я був дуже зухвалий.

Роки 3-4 курив цигарки, доки не задовбала сморід від них. Смердить все! Особливо взимку, коли куриш на вулиці, заходиш і ти стаєш епіцентром вони для всіх і для себе. Я перейшов на вейп.

Як усі нормальні курці, курив і цигарки, і вейп. За дві команди грав, загалом. Через рік – півтори повернувся до сигарет. Був ще момент, коли я не курив на спір майже рік. Але потім знову почав.

Я не міг просто дихати повітрям. Проблема у мені. У моїй силі духу. Намагався кинути багато разів. Але, мабуть, не був готовий. І ось визнав, що мені потрібна допомога, став її шукати.

Пробував кидати багато разів. Та внутрішньо, схоже, не був готовий. Але коли визнав, що я слабкий, що мені потрібна допомога, почав шукати. І ввімкнув аудіокнигу Аллена Карра. Вона взагалі не підходить до сучасних реалій, нашій країні, загалом дуже застаріла, але…

Там я зачепився за слово "кинув". Курці кажуть "кинув курити". А це ніби приніс жертву. Тому треба "перестати курити". І ось з серпня до лютого я не курив. І в лютому я вирішую, що легко можу покурити цигарку й нічого не буде.

І ось 15 лютого. Я викурював по пачці в 3 дні всього лише 2 тижні. Як же мені погано. Дихалка – у мінусі, горло болить, зв'язки слабнуть, набряк носа – стандартна історія, слиз при кашлі. Сморід. Сморід на речах, руках і з рота, яка теж вернулась.

Я вже знову перестав курити. Я багато займаюся спортом. Сила, швидкість, витривалість – все покращилося у два-три рази. Шкіра, дихання, повернулися до мене мої високі ноти.