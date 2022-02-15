Известный украинский певец Владимир Дантес признался, что ранее очень много курил. На днях артист поделился историей об этом.

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Почему Дантес начал курить

Муж Нади Дорофеевой признался, что начал курить по забавным причинам – не слишком мужественный голос.

В 23 года я считал, что у меня слишком звонкий и не мужественный голос. Я хотел добавить хрипоты. Поэтому начал курить. Я помню первую сигарету. Как же я блевал! Но возвращаемся к мужеству. Я мужик. Это просто инициация, дальше все будет в порядке. Так и случилось. Больше меня не рвало от сигарет,

– рассказал Дантес.

Со временем юноше начал нравиться процесс, который он считал эстетически красивым. Певец курил 3 – 4 года, пока ему не надоел запах от сигарет.

Как Дантес перестал курить

Когда артист понял, что вонь ему надоела, он перешел на электронные сигареты. Так он гораздо лучше себя чувствовал, но все равно понимал, что страдает от зависимости.

Я не мог просто дышать воздухом. Проблема во мне. В моей силе духа. Пытался бросить много раз. Но, видимо, не был готов. И вот признал, что мне нужна помощь, стал ее искать,

– рассказал Дантес.

Владимир слушал аудиокнигу о том, как бросить курить и смог это сделать, но только на месяц. В один день он решил закурить "всего раз", но снова начал тратить по пачке сигарет в день. Из-за этого его самочувствие ухудшилось. Поэтому чтобы восстановить здоровье, артист таки перестал курить.

Текст публикации Дантеса:

Как я начал и перестал курить.

В 23 года я считал, что у меня слишком звонкий и не мужественный голос. Я хотел добавить хрипоты. Поэтому начал курить. Я помню первую сигарету. Как же я блевал! Но возвращаемся к мужеству. Я мужик. Это просто инициация, дальше все будет в порядке. Так и случилось. Больше меня не рвало от сигарет.

Каким же взрослым я чувствовал себя, как мне нравился процесс, до сих пор, кстати, считаю курение эстетически красивым. Я насмотрелся артовых фильмов, волосы у меня были на глазах, дым пускал через них... Я был очень дерзкий.

Года 3 – 4 курил сигареты, пока не задолбала вонь от них. Воняет все! Особенно зимой, когда куришь на улице, заходишь и ты становишься эпицентром вони для всех и для себя. Я перешел на вейп.

Как все нормальные курильщики, курил и сигареты, и вейп. За две команды играл, в общем. Через год – полтора вернулся к сигаретам. Был еще момент, когда я не курил на спор почти год. Но потом снова начал.

Я не мог просто дышать воздухом. Проблема во мне. В моей силе духа. Пытался бросить много раз. Но, видимо, не был готов. И вот признал, что мне нужна помощь, стал ее искать.

Пробовал бросать много раз. Но внутренне, похоже, не был готов. Но когда признал, что я слаб, что мне нужна помощь, начал искать. И включил аудиокнигу Аллена Карра. Она вообще не подходит к современным реалиям, нашей стране, в общем очень устарела, но…

Там я зацепился за слово "бросил". Курильщики говорят "бросил курить". А это будто принес жертву. Поэтому надо "перестать курить". И вот с августа до февраля я не курил. И в феврале я решаю, что легко могу покурить сигарету и ничего не будет.

И вот 15 февраля. Я выкуривал по пачке в 3 дня всего лишь 2 недели. Как же мне плохо. Дыхалка – в минусе, горло болит, связки слабнут, отек носа – стандартная история, слизь при кашле. Вонь. Вонь на вещах, руках и изо рта, которая тоже вернулась.

Я уже снова перестал курить. Я много занимаюсь спортом. Сила, скорость, выносливость – все улучшилось в два – три раза. Кожа, дыхание, вернулись ко мне мои высокие ноты.