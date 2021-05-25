Через коронавірус помер видатний український актор Ярослав Гаврилюк

У Києві не стало відомого актора театру і кіно та заслуженого артиста України Ярослава Гаврилюка. Артист не дожив кількох місяців до 70 років.

Про втрату видатного українського артиста сповістив журналіст Олег Вергеліс, посилаючись на джерела Спілки кінематографістів України. Причиною смерті Ярослава Дмитровича Гаврилюка стала тривала хвороба та коронавірус.

До теми Пив алкоголь та вживав наркотики: життя принца Гаррі після смерті матері

Помер Ярослав Гаврилюк

Олег Вергеліс поділився, що спочатку не вірив новині, адже актор був надзвичайно талановитим та успішним. Він висловив співчуття рідним, близьким і колегам Ярослава Гаврилюка.

"Джерела в Спілці кінематографістів України щойно повідомили мені, що після тривалої хвороби пішов з життя відомий український актор театру і кіно, народний артист України Ярослав Дмитрович Гаврилюк… Корона… Я тричі перепитав:мовляв, це ж, мабуть, неправда чи якась помилка... 29 жовтня 2021 року Гаврилюк міг би святкувати своє 70-річчя у якійсь новій виставі рідного театру", – написав Олег Вергеліс.

Що відомо про Ярослава Гаврилюка

Ярослав Гаврилюк народився 29 жовтня 1951 року у Львові – він кілька місяців не дожив до ювілею, свого 70-річчя. Він навчався у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого.

Перші роки після закінчення інституту Ярослав Гаврилюк працював у Львівському театрі юного глядача, а в 1979 році його зарахували до списку 26 акторів, які заснували першу трупу Молодого театру в Києві. У 1982 році актор одним з перших у трупі отримав звання Заслуженого артиста України.



Ярослав Гаврилюк / Фото Молодий театр

Гаврилюк до останніх днів життя працював на сцені Молодого театру. Він майстерно володів акторською технікою. Зіграв більше як 25 гучних ролей, з яких найвизначніші:

"Піти та не повернутися" – Антон Петряков;

"За двома зайцями" – Голохвастий;

"Записки божевільного" – Поприщін;

"Пригвождені" – Вовчанський;

"Марат-Сад" – Маркіз де Сад;

"Пригоди Аліси в Країні чудес" – Божевільний Заєць.

Ярослав Гаврилюк відомий також ролями в кіно: "Під сузір'ям близнюків", "Така пізня, тепла осінь", "Казки старого чарівника", "Годинникар і курка", "Гріх", "Поет і княжна", "Ангел смерті", "Зелена кофта" та багато інших.

Актор отримав безліч нагород упродовж кар'єри: