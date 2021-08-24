Через 26 років після смерті: Назарію Яремчуку присвоїли звання Героя України

Президент Володимир Зеленський посмертно відзначив українського співака Назарія Яремчука званням Героя України. Артист помер 26 років тому.

24 серпня Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності вручав державні нагороди людям з різних сфер діяльності, які зробили значний внесок в розвиток України.

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Назарій Яремчук посмертно став Героєм України

Найвищу відзнаку – звання Героя України Назарій Яремчук отримав через 26 років після смерті. Президент України вручив нагороду синам співака. Під час вручення Володимир Зеленський зазначив, що їхній батько був великою людиною.



Син Назарія Яремчука з нагородою / Фото Станіслава Груздєва, glavcom.ua



Син Назарія Яремчука з нагородою / Фото Станіслава Груздєва, glavcom.ua

Що відомо про Назарія Яремчука

Назарій Яремчук був народним артистом УРСР.

Він виконував популярні українські пісні, які досі переспівують інші артисти. Серед них: "Чуєш, мамо", "Якщо мине любов", "Батько і мати", "Червона рута", "Водограй", "Стожари", "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори", "Пісня буде поміж нас".

Музикант разом із друзями знімався у стрічках "Червона рута", "Стартує пісня", "Виступає в ансамблі "Смерічка" під керуванням Левка Дутковського", "Ти плюс я – весна", "Червона рута. 10 років по тому".

У 1978 році він став заслуженим артистом України, а в 1987 отримав звання народного артиста.

У 1996 році Назарія посмертно відзначили Шевченківською премією за концертну діяльність 1973 –1995 років.

Тривалий час співак боровся з хворобою, яка й забрала його життя. 30 червня 1995 року Україна втратила талановитого митця. Назарія Яремчука поховали на центральному кладовищі у Чернівцях.

Дані зібрано на основі Вікіпедії

Назарій Яремчук – "Гай, зелений гай": дивіться відео онлайн

Назарій Яремчук – "Червона рута": дивіться відео онлайн

Назарій Яремчук – "Стожари": дивіться відео онлайн