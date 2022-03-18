"Чекала свого часу": Віктор Винник і гурт МЕРІ випустили пісню "Герой"

Українські артисти продовжують присвячувати пісні нашим захисникам. Віктор Винник разом з гуртом МЕРІ презентували трек "Герой", яку написали ще в 2011 році.

Наша культура продовжує розвиватися навіть у час війни. Виконавці підтримують патріотичний дух, записуючи нові треки.

До теми Символ відродження України: Go_A презентували пісню Kalyna

Пісня гурту МЕРІ – "Герой"

Український гурт МЕРІ презентував пісню "Герой", яку написав ще у 2011 році. Тоді колектив навіть записав демо-версію. Всі ці роки трек чекав свого часу. У час війни артисти використали для відео кадри жорстоких боїв, які точаться на українській землі.

Соліст гурту Віктор Винник поділився, що зараз нема можливості записати студійну версію пісні, однак основну ідею все одно вдалося донести.

Герой – то не той, хто посміхався з екрана. Герой – то не той, хто зашиває сам рани. Герой – може, він, може, вона, може, ти. Герой – тільки той, хто може встати і йти,

– мовиться у пісні.

Артист додав, що після перемоги України обов'язково запише студійну версію та потішить нею українських героїв.

МЕРІ – "Герой": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями Олег Винник переробив український гімн у переможну пісню "Буде жити Україна". Це заклик до боротьби, перемоги та єднання. Адже наша країна – сильна та незламна, ми обов'язково її відбудуємо!