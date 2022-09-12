Чарльз III вперше звернувся до парламенту: головні цитати з промови короля

12 вересня Чарльз III вперше після проголошення королем звернувся до парламенту. Потужну промову монарх почав з вшанування своєї любої матері. Що ще сказав Його Величність – читайте далі.

Після смерті Єлизавети II король Чарльз III переймає обов'язки монарха. На церемонії в парламенті новий король був разом з королевою-консорт Каміллою. Подружжя вислухало офіційні співчуття від спікерів палат громад і лордів. Церемонія відбулася у Вестмінстер-холі. Там виступив і Чарльз III, який подякував спікерам за виступи й вшанував покійну матір.

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Новий монарх сказав членам парламенту, що він вирішив вірно наслідувати приклад своєї матері. Головне з промови Чарльза III – читайте далі.

Головні цитати з промови Чарльза III

"Я глибоко вдячний за слова співчуття Палати лордів і Палати громад, які так зворушливо охоплюють те, що моя улюблена мати королева, означала для всіх нас".

"Як сказав Шекспір ​​про колишню королеву Єлизавету, вона була "взірцем для всіх живих принців".

"Коли я сьогодні стою перед вами, не можу не відчувати тягар історії, яка нас оточує і яка нагадує нам про життєво важливі парламентські традиції, яким члени обох палат присвятили себе, з таким особистим зобов'язанням заради покращення всіх нас".

"Парламент є живим інструментом нашої демократії".

"Те, що наші традиції є давніми, ми бачимо в будівництві цього великого залу та нагадуваннях про середньовічних попередників посади, на яку мене призначили".

"Відчутні зв'язки з моєю дорогою покійною матір'ю ми бачимо навколо нас: від фонтану в Новому палацовому дворі, який вшановує срібний ювілей покійної королеви, до сонячного годинника в Старому палацовому дворику з золотого ювілею, чудового вітража переді мною з діамантового ювілею і, такого зворушливого, але офіційно відкритого, вашого найбільшого щедрого подарунка Її Величності на честь безпрецедентного платинового ювілею, який ми святкували лише три місяці тому з такими радісними серцями".

"Великий дзвін Біг-Бена – один із найпотужніших символів нашої нації в усьому світі, розташований у вежі Єлизавети, також названій на честь діамантового ювілею моєї матері, відзначатиме проходження покійної королеви від Букінгемського палацу до цього парламенту".

"У дуже молодому віці Її Величність пообіцяла служити своїй країні та своєму народу, підтримувати дорогоцінні принципи конституційного правління, які лежать в основі нашої нації. Цю обітницю вона дотримувалася з неперевершеною відданістю".

"Вона показала приклад безкорисливого обов'язку, якому, з Божою допомогою та вашими порадами, я вирішив сумлінно наслідувати".



Король Чарльз III виступив перед парламентом / Скриншот з відео

Після виступу Чарльза III у парламенті королівське подружжя сіло на борт літака та вирушило до Единбурга. Там монарх очолить королівську сім'ю в процесії під час перенесення труни з тілом Єлизавети II з палацу Голірудгауз до собору Святого Джайлза.