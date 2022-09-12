Чарльз III вперше звернувся до парламенту: головні цитати з промови короля
Джерело:Metro
12 вересня Чарльз III вперше після проголошення королем звернувся до парламенту. Потужну промову монарх почав з вшанування своєї любої матері. Що ще сказав Його Величність – читайте далі.
Після смерті Єлизавети II король Чарльз III переймає обов'язки монарха. На церемонії в парламенті новий король був разом з королевою-консорт Каміллою. Подружжя вислухало офіційні співчуття від спікерів палат громад і лордів. Церемонія відбулася у Вестмінстер-холі. Там виступив і Чарльз III, який подякував спікерам за виступи й вшанував покійну матір.
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Новий монарх сказав членам парламенту, що він вирішив вірно наслідувати приклад своєї матері. Головне з промови Чарльза III – читайте далі.
Головні цитати з промови Чарльза III
- "Я глибоко вдячний за слова співчуття Палати лордів і Палати громад, які так зворушливо охоплюють те, що моя улюблена мати королева, означала для всіх нас".
- "Як сказав Шекспір про колишню королеву Єлизавету, вона була "взірцем для всіх живих принців".
- "Коли я сьогодні стою перед вами, не можу не відчувати тягар історії, яка нас оточує і яка нагадує нам про життєво важливі парламентські традиції, яким члени обох палат присвятили себе, з таким особистим зобов'язанням заради покращення всіх нас".
- "Парламент є живим інструментом нашої демократії".
- "Те, що наші традиції є давніми, ми бачимо в будівництві цього великого залу та нагадуваннях про середньовічних попередників посади, на яку мене призначили".
- "Відчутні зв'язки з моєю дорогою покійною матір'ю ми бачимо навколо нас: від фонтану в Новому палацовому дворі, який вшановує срібний ювілей покійної королеви, до сонячного годинника в Старому палацовому дворику з золотого ювілею, чудового вітража переді мною з діамантового ювілею і, такого зворушливого, але офіційно відкритого, вашого найбільшого щедрого подарунка Її Величності на честь безпрецедентного платинового ювілею, який ми святкували лише три місяці тому з такими радісними серцями".
- "Великий дзвін Біг-Бена – один із найпотужніших символів нашої нації в усьому світі, розташований у вежі Єлизавети, також названій на честь діамантового ювілею моєї матері, відзначатиме проходження покійної королеви від Букінгемського палацу до цього парламенту".
- "У дуже молодому віці Її Величність пообіцяла служити своїй країні та своєму народу, підтримувати дорогоцінні принципи конституційного правління, які лежать в основі нашої нації. Цю обітницю вона дотримувалася з неперевершеною відданістю".
- "Вона показала приклад безкорисливого обов'язку, якому, з Божою допомогою та вашими порадами, я вирішив сумлінно наслідувати".
Король Чарльз III виступив перед парламентом / Скриншот з відео