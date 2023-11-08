Вперше в статусі короля: Чарльз III взяв участь у відкритті британського парламенту

У Великій Британії пройшла щорічна урочиста церемонія відкриття парламенту. Там 7 листопада Чарльз III дебютував як британський монарх.

Дотримуючись давньої традиції, він звернувся до палати лордів. У промові король вшанував свою матір, королеву Єлизавету ІІ, яка керувала Сполученим Королівством понад сім десятиліть, та оголосив майбутні закони й заплановані державні візити. Королева Камілла супроводжувала чоловіка під час цієї важливої події.

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Чарльз III виступив на церемонії відкриття парламенту

Його Величності разом із дружиною прибули до Букінгемського палацу на королівській кареті Diamond Jubilee State Coach. Там вони одягли державні мантії. Крім того, король одягнув Імператорську державну корону, яку до цього носив під час своєї коронації в травні. Водночас королева Камілла вийшла в знаковій діамантовій тіарі, яку носила Єлизавета ІІ.

У залі Чарльз III виголосив важливу промову, підготовлену урядом, де детально описав майбутні закони та заплановані дипломатичні поїздки. До того ж під час виступу він згадав "улюблену матір" і говорив про "спадщину служіння та відданості Її Величності".

це вперше за більш ніж 70 років у парламенті виступив король. Востаннє таке було в 1950 році, коли король Георг VI, батько королеви Єлизавети, зачитав промову в стінах парламенту.