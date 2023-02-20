Чарльз ІІІ відвідав бійців ЗСУ, які навчаються у Британії: перше відео

У понеділок, 20 лютого, король Чарльз III відвідав військовослужбовців ЗСУ, які прибули у Велику Британію на навчання. Він приїхав на тренувальну базу у Вілтширі.

З перших днів російського вторгнення новий король Великої Британії Чарльз ІІІ потужно підтримує Україну, хоч розголошення політичних уподобань суперечить королівському протоколу. Якщо раніше син Єлизавети ІІ відвідував українських біженців, то тепер прийшов до військових.

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Король Чарльз III з'явився на навчаннях ЗСУ

У мережі з'явилося відео, як 74-річний Чарльз ІІІ крокує полігоном у вельветових штанах та куртці кольору хакі поряд з британськими військовими, що навчають у себе українських бійців. Букінгемський палац поки ніяк не прокоментував його візит.

Король Великої Британії Чарльз III відвідав відряджених на навчання до його країни військовослужбовців ЗСУ,

– йдеться у підписі.

Як передає Daily Mail, король Чарльз ІІІ потиснув руки українським солдатам, які завершили п'ятитижневу базову бойову підготовку й повернуться воювати проти окупантів. Британські журналісти наголошують, що він виглядав "особливо співчутливо", коли слухав від бійців про поточну ситуацію на Батьківщині.

Нагадаємо, два тижні тому Чарльз ІІІ приймав Зеленського на приватній аудієнції в Букінгемському палаці. Це була їхня перша зустріч після того, як у листопаді 2022 року король Великої Британії познайомився з першою леді України Оленою Зеленською.

Тоді Зеленський подякував королю "за теплий прийом і підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії" і пишався бути першим українським президентом, якого британський монарх вшанував аудієнцією.