Чарльз III вперше у статусі короля приїхав до Північної Ірландії: фото з королевою-консорт

Король Чарльз III офіційно приступив до виконання монарших обов'язків. Разом з дружиною він побував у Північній Ірландії, де пообіцяв наслідувати яскравий приклад своєї матері.

Після приїзду до Ірландії Його Величність виступив з короткою промовою в замку Гіллсборо. Там короля підтримувала дружина – королева-консорт Камілла.

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Перший візит короля Чарльза III до Північної Ірландії

Його Величність висловив співчуття та звернувся до присутніх. Він подякував за підтримку, а також відзначив, що місце, де зібралися, дуже добре знала та любила його покійна мати, вона завжди отримувала задоволення, перебуваючи в саду біля замку.

На самому початку свого життя королева пообіцяла присвятити себе своїй країні та своєму народу, а також підтримувати принципи конституційного правління. Цю обіцянку вона дотримала з непохитною вірою. Тепер, маючи перед собою цей яскравий приклад і з Божою допомогою, я приступаю до виконання своїх нових обов'язків, дбатиму про добробут усіх жителів Північної Ірландії,

– сказав Чарльз III у промові.

Король та королева-консорт у замку Гіллсборо / Фото Sky News

У замку Гіллсборо король зустрівся зі Стівом Бейкером, міністром у справах Північної Ірландії та представниками всіх політичних партій. На вулицях Белфасту монарше подружжя поспілкувалося з підданими та оглянули квіти, які ірландці принесли до замку в пам'ять про Єлизавету II.

Згодом монарше подружжя відправилося у собор Святої Анни, щоб приєднатися до панахиди за покійною королевою.

Король та королева-консорт у соборі Святої Анни / Фото Sky News

Король та королева-консорт у соборі Святої Анни / Фото Sky News

Вже сьогодні, 14 вересня, розпочинається публічне прощання з Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві. Воно триватиме до 18 вересня.