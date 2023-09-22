На бенкеті у Версалі: Чарльз III та королева Камілла підкорили вбраннями у Франції

Король Великої Британії Чарльз III і його дружина Камілла відправилися з офіційним візитом до Франції. Члени королівської родини вже зустрілися з президентом та першою леді країни. Разом вони відвідали бенкет. Лідери країн та їхні дружини виглядали бездоганно.

На зустріч, яка відбулася у Версалі, король Чарльз III та Еммануель Макрон підібрали класичні штанні костюми. Їхні дружини ж відвідали банкет в елегантних темно-синіх сукнях.

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Чарльз III та його дружина відвідали Францію

Король Великобританії та президент Франції підібрали подібні аутфіти. Чоловіки постали в чорних смокінгах з класичною білою сорочкою. Акцентом в їхніх образах стали метелики, які були підібрані в тон до суконь, що одягнули королева Камілла та Бріджит Макрон.

Її Величність для урочистого візиту підібрала темно-синю сукню з накидкою від Dior. З аксесуарів Камілла одягнула вишукане намисто, сережки та браслети з сапфірами королеви Єлизавети II. Також у неї в руках можна було помітити чорний клатч. Перша леді Франції також обрала темно-синє плаття. Втім, воно було іншого фасону — приталене зі сріблястим коміром, манжетами та поясом. Довершенням образу Бріджит Макрон стали елегантні сережки, каблучка та чорний клатч.