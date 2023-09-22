На встречу в Версале король Чарльз III и Эммануэль Макрон отобрали классические брючные костюмы. Их жены посетили банкет в элегантных темно-синих платьях.

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Чарльз III и его жена посетили Францию

Король Великобритании и президент Франции подобрали подобные аутфиты. Мужчины предстали в черных смокингах с классической белой рубашкой. Акцентом в их образах стали бабочки, которые были подобраны в тон к платьям, которые надели королева Камилла и Бриджит Макрон.

Ее Величество для торжественного визита подобрало темно-синее платье с накидкой от Dior. Из аксессуаров Камилла надела изысканные бусы, серьги и браслеты с сапфирами королевы Елизаветы II. Также у нее в руках можно было заметить чёрный клатч. Первая леди Франции также надела темно-синее платье. Однако оно было другого фасона – приталенное с серебристым воротником, манжетами и поясом. Довершением образа Бриджит Макрон стали элегантные серьги, кольца и черный клатч.