Кейт Міддлтон, Єлизавета II: як виглядала б королівська сім'я у світі Барбі – захопливі фото

Тренд на Барбі продовжує захоплювати мережу. У пресі показали, як би виглядали члени королівської сім'ї в стилі Barbiecore.

Невідомо, чи бачили вже члени монаршої сім'ї нашумілий новий фільм "Барбі". Та цифрові художники спробували перемістити їх у ляльковий світ. Для цього було використано чимало фото та відео усіх королівських осіб.

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Королівська сім'я у світі Барбі

Штучний інтелект показав, як виглядали б члени королівської родини, якби були Барбі й Кенами. Наприклад, король Чарльз III постав у рожевому костюмі, а королева Камілла – рожевій сукні з оригінальним кроєм.



Королівська сім'я у світі Барбі / Фото storial.media

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у світі Барбі мали б вишуканий вигляд у відповідних вбраннях. Особливо в очі впадає укладка принцеси Уельської.



Королівська сім'я у світі Барбі / Фото storial.media



Королівська сім'я у світі Барбі / Фото storial.media

, що Кейт Міддлтон почала одягатися у стилі Barbiecore ще до виходу трендового фільму. Вона урізноманітнила свої виходи в нейтральних тонах та останні кілька місяців все частіше одягає сукні та костюми в рожевих кольорах

Не обійшлося й без принца Гаррі та Меган Маркл у більш лаконічних та стриманих образах.



Королівська сім'я у світі Барбі / Фото storial.media

Штучний інтелект зобразив і принцесу Діану та королеву Єлизавету II.



Королівська сім'я у світі Барбі / Фото storial.media



Королівська сім'я у світі Барбі / Фото storial.media



Королівська сім'я у світі Барбі / Фото storial.media