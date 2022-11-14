Чарльз ІІІ святкує 74-річчя: несподівані факти про короля, які точно здивують

У понеділок, 14 листопада, Чарльз ІІІ святкує свій перший день народження як король, йому виповнюється 74 роки. Відомо, що він став найстаршим монархом в історії Великої Британії. Однак у життєписі сина Єлизавети ІІ ще чимало цікавих і несподіваних фактів.

Іменинник Чарльз ІІІ – відомий автолюбитель, але вигадав, як зробити цю свою пристрасть екологічною. Як він пов'язаний з Дракулою, для якого алкоголю бере келих у подорожі та чим займається щодня о 16:00, дізнавайтеся в матеріалі 24 каналу.

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Несподівані факти про короля Чарльза ІІІ, які здивують

Чарльз ІІІ перший монарх Великої Британії з університетським ступенем

Він закінчив Кембридж і здобув ступінь магістра мистецтв. Студентом король вчив антропологію, археологію, історію та валлійську мову. Він все ще розмовляє нею, коли відвідує Уельс та виступає з промовами.

Чарльз ІІІ перший спадкоємець престолу, якому дозволили розлучитися

26 років тому, 1996-го, він був першим претендентом на трон, який отримав дозвіл на розлучення. Він розірвав шлюб з принцесою Діаною, котра народила йому двох синів – Вільяма та Гаррі, а через рік загинула в автокатастрофі в Парижі.

Так, Англіканської церкви дала Чарльзу ІІІ дозвіл на другий шлюб. Щоправда, з Каміллою вони одружилися лише 2005 року, за три роки після того, як обмеження на повторний шлюб було зняте.

Король Чарльз ІІІ з королевою-консорт Каміллою / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Чарльз ІІІ – нащадок Дракули

Король Великої Британії – далекий родич жорстокого правителя Волощини Влада Цепеша, який став прототипом Дракули в романі Брема Стокера. Вони пов'язані через дружину Георга V Марію Текську, прабабусю Чарльза ІІІ. 2017 року року йому навіть пропонували титул "принца Трансільванії" від Румунії.

Чарльз ІІІ заправляє своє авто алкоголем

Новоспечений король Великої Британії хоч і борець за збереження довкілля, але автолюбитель. На 21-річчя Єлизавета ІІ подарувала йому кабріолет Aston Martin Volante, який віднедавна їздить на спирті – спиртових газах, які виділяються під час виробництва вина і бродіння сиру. У колекції Чарльза ІІІ є електромобілі та авто на біодизелі – звичайній соняшниковій олії для смаження.

Чарльз ІІІ на подарованому Єлизаветою ІІ Aston Martin Volante /Фото Flickr

Чарльз ІІІ ніколи не пропускає чаювання

Кажуть, що чаювання є незмінним ритуалом у розпорядку дня нового короля. Рівно о 16:00 він випиває чашку чаю, переважно дарджилінг з медом і молоком, а також перекушує, бо, якщо вірити чуткам, пропускає обід.

Чарльз ІІІ обожнює мартіні

Якщо королева Єлизавета ІІ любила джин на сніданок, то її син – фанат мартіні. Він п'є перед вечерею і навіть подорожує з власним келихом. Крім того, король Чарльз ІІІ небайдужий до джин-тоніка.

Чарльз ІІІ – один з найбільш продаваних художників Великої Британії

Чарльз ІІІ пише акварельні пейзажі. Його перша виставка відбулася у Віндзорі 1977 року. За останні 25 років він продав робіт на 3 мільйони доларів, вартість копій стартує від 3,6 тисячі до 21 тисячі доларів. Виручені кошти король передає одному зі свої благодійних фондів.

Чарльз ІІІ малює / Фото Press Association

Чарльз ІІІ – кваліфікований пілот і водолаз

Під час військової служби король Чарльз III став пілотом винищувача, військового вертольота й навіть досвідченим дайвером. Він досліджував корабельні аварії, такі як "Мері Роуз" – затонулий 1545 року флагман короля Генріха VIII.

Чарльз ІІІ збудував місто

Експериментальне місто Паундбері розташоване на околиці Дорчестера в графстві Дорсет, Англія. Його будівництвом займався архітектор Леон Кріє, а землю надав Чарльз ІІІ. Він навіть допомагав з розробкою, адже хотів поєднати традиційну архітектуру з філософією нового урбанізму.