Cardi B стала зіркою журналу XXL і знялася топлес: зухвала фотосесія реперки

28-річна американська реперка Cardi B стала зіркою весняного номеру чоловічого журналу XXL. Усю зйомку вона позувала топлес, хизуючись пишним бюстом.

Зйомка відбулася в середині березня на оглядовому майданчику The Edge в Нью-Йорку. У холодну та вітряну погоду Cardi B позувала напівоголеною на висоті 340 метрів. Авторами фантастичних кадрів став зірковий дует фотографів Ахмад Барбер і Донта Моріс. Як йдеться в джерелі, реперка підкорила всю знімальну групу своєю наполегливістю та шаленою віддачею заради влучних світлин.

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Вона продемонструвала в кадрі одразу кілька спокусливих образів. На обкладинці журналу XXL реперка постала в епатажному приталеному піджаку з принтом та провокативними розрізами на грудях. Під нього модель одягла сітчасті колготи і туфлі на високих шпильках.

Cardi B на обкладинці XXL / Фото XXL

Для інших фото Cardi B приміряла:

класичні чорні штани з підтяжками, які ледь прикривали її великі оголені груди. Образ вона довершила масивними намистом і браслетом;

обтислу чорну спідницю фасону "рибка" з атласними поясами та короткий піджак. Реперка позувала лежачи на прозорій підлозі, а її оголений бюст тримали зліпки чоловічих рук;

атласне вбрання з дуже глибоким декольте та розрізом на стегнах, яке поєднала з краваткою і лакованими ботфортами на високих підборах;

довге червоно-чорне пальто, спідницю довжини міді та туфлі-човники.

Усю фотосесію Cardi B позувала з вишуканою укладкою з закладеним назад волоссям і насиченим макіяжем з яскраво-червоною та нюдовою помадами. Вона демонструвала сміливі пози, акцентуючи на принадах свого апетитного тіла.

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