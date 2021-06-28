Реперка Cardi B вагітна вдруге: сміливі фото

28-річна американська реперка Cardi B стане мамою вдруге. Вона завагітніла від чоловіка Offset, з яким хотіла розлучитися понад пів року тому. Про другу вагітність зірка оголосила на музичній премії BET Awards.

У ніч на 28 червня у Лос-Анджелесі відгриміла церемонія нагородження премії BET Awards, яку вручають афроамериканцям і представникам інших нацменшин США. Сенсацією стала поява на сцені зіркової пари Cardi B та Offset. Разом подружжя оголосило про другу вагітність артистки!

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Реперка влаштувала перформанс разом з гуртом чоловіка Migos. Cardi B з'явилась на сцені в епатажному костюмі, розшитому діамантами. Публіка одразу помітила округлий живіт артистки, на якому акцентувала прозора вставка.

Чоловік реперки Offset опублікував в інстаграмі фото з виступу на BET Awards і лаконічно написав, позначивши вагітну дружину: "#2".

Допис з ідентичним підписом опублікувала й епатажна Cardi B, щоправда, доповнила його ексклюзивним фото з нової зйомки. Вона позувала повністю оголена, розфарбувавши груди й вагітний живіт білою фарбою.

Сміливий образ реперка довершила масивними золотими прикрасами. Судячи з округлих форм, вона дуже скоро стане мамою вдруге!

Нагадаємо, Cardi B та Offset виховують спільну доньку Калчер, якій зараз 2 роки. Зірки одружились 2017 року. Їхнє подружнє життя, як і кар'єра, сповнене скандалів: