Відома американська співачка Cardi B жбурнула мікрофон просто в фанатку: чому це сталося
Джерело:CNN
Днями американська виконавиця Cardi B виступила з концертом в Лас-Веґасі. Однак під час виступу одна з глядачок облила співачку водою. Реакція знаменитості не змусила себе довго чекати.
Відео з реакцією артистки вже розлетілося соціальними мережами. Відтак шанувальники артистки також встигли висловити свою думку про неприємний інцидент.
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Cardi B кинула мікрофон у глядачку
Виконавиця співала пісню Bodak Yellow на своєму концерті в клубі у Лас-Веґасі. Несподівано одна з глядачок облила співачку напоєм зі свого стакана. Це обурило виконавицю, тож вона негайно відреагувала. Cardi B жбурнула мікрофон у дівчину. Охорона артистки одразу вивели глядачку із концерту.
Реакція мережі
Фани підтримали співачку. Вони наголосили, що глядачі не мають права так поводитись зі знаменитостями:
- "Що не так з цими людьми? Навіщо платити за квиток на концерт, а потім намагатися завдати шкоди людині, до якої ви прийшли?";
- "Її точність вражає";
- "Я не розумію, навіщо хтось щось кидає у виконавців";
- "Cardi B не потрібні охоронці. Вона сама здатна себе захистити";
- "Це так чудово, що вона захищалася. Люди не повинні робити подібне ні з виконавцями, ні з кимось іншим".