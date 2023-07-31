Відома американська співачка Cardi B жбурнула мікрофон просто в фанатку: чому це сталося

31 липня 2023, 20:55
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Джерело:

CNN

Днями американська виконавиця Cardi B виступила з концертом в Лас-Веґасі. Однак під час виступу одна з глядачок облила співачку водою. Реакція знаменитості не змусила себе довго чекати.

Відео з реакцією артистки вже розлетілося соціальними мережами. Відтак шанувальники артистки також встигли висловити свою думку про неприємний інцидент.

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Cardi B кинула мікрофон у глядачку 

Виконавиця співала пісню Bodak Yellow на своєму концерті в клубі у Лас-Веґасі. Несподівано одна з глядачок облила співачку напоєм зі свого стакана. Це обурило виконавицю, тож вона негайно відреагувала. Cardi B жбурнула мікрофон у дівчину. Охорона артистки одразу вивели глядачку із концерту.

Реакція мережі 

Фани підтримали співачку. Вони наголосили, що глядачі не мають права так поводитись зі знаменитостями:

  • "Що не так з цими людьми? Навіщо платити за квиток на концерт, а потім намагатися завдати шкоди людині, до якої ви прийшли?";
  • "Її точність вражає";
  • "Я не розумію, навіщо хтось щось кидає у виконавців";
  • "Cardi B не потрібні охоронці. Вона сама здатна себе захистити";
  • "Це так чудово, що вона захищалася. Люди не повинні робити подібне ні з виконавцями, ні з кимось іншим".

Автор: Софія Хомишин