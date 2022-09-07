Мені соромно за це, – Бєдняков про поїздки в москву, запрошення на "1 канал" та патріотизм

Ведучий Андрій Бєдняков зізнався, що не намагається виправдатись за свої поїздки у росію, і йому соромно за це. Але в нього є кілька причин, чому він це робив. Втім, він наголосив, що завжди вважав Крим і Донбас українським, а сам завжди вболівав за своє, рідне.

Після повномасштабного вторгнення росії у житті Андрія Бєднякова багато речей поділились на "до" та "після". До цього останні 8 років ведучий часто їздив у москву на зйомки, особливо коли це стосувалось проєкту "Орел і решка", де він був ведучим. Спочатку це шоу було на українському каналі "Інтер", згодом на MTV Russia (згодом канал "П'ятниця"), потім на "Новому каналі". І коли він знову повернувся до роботи з українцями, він був дуже щасливий, бо нарешті працював на своїй землі.

До слова Я тричі ходив у військкомат, – чому Бєдняков не воює і чи підтримує виїзд чоловіків за кордон

Він каже, що шукав роботу на українських каналах, але його туди ніколи не брали. Можливо, потрібно було мати гарні зв'язки. Тому замість цього він оточував себе або проукраїнськими людьми, або тими, хто проти політики кремля. У нього ніколи не було комплексу меншовартості в країні-сусідові, адже там працювало дуже багато українців і вони створювали класний, проте російський продукт.

"Мене тут нікуди не брали, куди б я не йшов. Ніхто не брав. А туди (в росію, – 24 канал) беруть і платять величезні гроші. Якщо порахувати, від яких проєктів і грошей я відмовився, я б за цей період вже у будь-якій точці світу купив собі чотириповерховий будинок і великий сад. Туди кликали, а тут мені завжди хотілось працювати. Я хотів працювати на "плюсах" – ніхто ніколи не кликав. Я не міг зрозуміти чому. Мені хочеться працювати тут, вдома, але чомусь тут ти не потрібен. А мені дуже хотілось", – розповів Бєдняков та додав, що на початку 2014-го року "Перший канал" у росії пропонував йому вести 2 – 3 розважальні проєкти, але той відмовився. За його словами, на них він міг заробити близько 350 тисяч доларів.

Коментувати дії своїх колег, які залишились у росії (тобто Регіну Тодоренко), він не хоче. На думку ведучої Раміни Есхакзай, туди просто не прилетіли бомби, тому вони, можливо, не до кінця все усвідомили. Але Бєдняков не приймає такої позиції.

Моя позиція не через те, що знищили мій Маріуполь. Взагалі, вони пройшли на мою територію зі зброєю, знищувати, вбивати людей. Я не тільки кажу про мій Маріуполь. Будь-яке місто України – моя реакція була б така сама. Тоді можна було сказати, чому ми продовжували туди їздити зніматись і продавати свої проєкти. А ось зараз що роблять люди і чому не можуть розірвати зв'язки? Цього я не розумію,

– додав Андрій.

Чи соромно за зйомки у москві

На запитання Раміни, чи соромно йому за його зйомки у росії останні 8 років, і що він, що сама ведуча не сприйняли окупацію українських земель як перші "сигнали", то він відповів, що так, соромно.

"В мене постійно виникало це запитання. Чи соромно мені за це? Так. Розуміючи зараз, скільки там було таких "Z" і "V". Це мене не виправдовує і я не намагаюсь це робити. Знімався? Мудак. Продавав? Мудак. Але у мене завжди була чітка позиція, і там її всі знали. Вони знали, що для мене Крим – це Україна. Єдина помилка, що я думав, що вони (політики, – 24 канал) домовляться. Бо мене завжди вчили домовлятись. Я думав, що це цивілізований світ і рано чи пізно все буде добре", – зазначив Бєдняков.

У підсумку ведучий додав, що причиною того, що він та багато його колег продовжували працювати з росією було те, що тодішня українська влада робила недостатньо для усвідомлення всієї ситуації. До прикладу, називаючи усі події не війно, а АТО.