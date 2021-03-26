Був секс за гроші, – учасниця шоу "Холостяк" розповіла про своє таємне минуле

25-річна Ольга з шоу "Холостяк" 11 сезон, яка працює художником, покинула проєкт через те, що не хотіла відкривати Михайлу Заливаці своє минуле. А воно, як виявилось, було доволі пікантним.

У постшоу "Як вийти заміж" Оля розповіла, що коли 2 роки жила в іншій країні, то вона там займалась сексом на камеру.

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У моєму житті був секс за гроші. Секс був з чоловіком і жінкою. У цей час я також зустрічалася з чоловіками, які мене забезпечували фінансово. Я просто увійшла у смак,

– зізналась дівчина.

Що цікаво, та сімейна пара досі допомагає їй фінансово: "Ми зустрічаємося, п'ємо чай. Але секс у нас був. У мене немає упору в те, що я така. Це, наче хобі".

Як Оля розповіла про це батькам

Втім, її не полишала думка, що про все потрібно розповісти батькам.

"Я довго виношувала, що для того, щоб мені спокійно жити, мені потрібно, щоб мене прийняли мої найближчі люди. Я зателефонувала своїм батькам і зізналася. Мені мама сказала: "Я здогадувалася, чим ти там займаєшся", – розповіла Ольга.

Ексучасниця "Холостяка" також розповіла про своє татуювання. У неї на зап'ясті пише слово "Елітка". Коли запитали її про значення слова, вона інтригуюче відповіла: "Це швидше за все у сенсі жарту, чи що?"

Інша учасниця "Холостяка"

Варто додати, що в 11 сезоні шоу "Холостяк" участь взяла також колишня порноакторка Анастасія (псевдонім — Адель Асанті). Вона залишила проєкт, оскільки розуміла, що після її кар'єри люди не сприймають її як звичайну людину. Також вона не хотіла, щоб головний герой шоу Михайло потім розбив їй серце.