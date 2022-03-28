Був дуже несподіваний, – Дмитро Дікусар розповів, завдяки чому зміг вижити після авіаудару

Український хореограф, а тепер військовий, Дмитро Дікусар близько тижня тому зазнав авіаудару по його частині. Але завдяки злагодженій роботі багатьом вдалося врятуватися.

Танцівник та учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар продовжує захищати Україну. Днями він вийшов в ефір та розповів про авіаудар, що зазнала його частина тиждень тому.

До теми "Руйнація, смерть, біль": Святослав Вакарчук побував в Охтирці, зруйнованій окупантами

Дмитро Дікусар розповів про обстріл

Хореограф поділився, що обстріл відбувся ще у перші дні навчання. Завдяки злагодженому процесу вдалося уникнути втрат.

Ми пережили цей авіаудар, він був дуже несподіваний. Це було буквально перші декілька днів, ніхто не був готовий. Але всі спрацювали дуже злагоджено, бо знають куди прийшли, чого прийшли й навіщо,

– розповів Дікусар.

"Наш бойовий дух дуже високий і ми робимо все, що можемо все що в наших силах. Я хочу, щоб всі українці знали, що ми разом, всі перед Богом рівні, всі будемо битися до останнього москаля", – додав він.

, учасник "Танців" час до часу виходить на зв'язок із фанами, показується у формі та з усмішкою. Востаннє він поділився, що має багато справ.

Дмитро Дікусар вже не перебуває на навчанні, однак розповідати, де він – не можна.

"Ворог намагається нас зламати морально, нас налякати. Все, що він має, більше злоби з нашого боку до нього і більше рішучості всіх хлопців. Не жалкувати нікого з них", – підкреслив танцівник.