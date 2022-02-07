"Бути з тобою": Віктор Винник з гуртом МЕРІ презентував ностальгійний кліп до Дня Валентина

Вже за тиждень весь світ порине у романтичний круговерть почуттів у День Валентина. Тому український рок-гурт "МЕРІ" вже запропонував для цього дня романтичний трек, який підкорив багатьох українців.

Як повідомили у пресслужбі 24 каналу, трек "Бути з тобою", який вийшов у ютубі 6 лютого, став останнім в альбомі "Снайпери-Амури". Режисером кліпу став сам фронтмен Віктор Винник, а зйомками займався Дмитро Кошлань з компанії West Art.

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Згідно із задумом, у кліпі розповідається про двох закоханих, історію яких пише письменник (лідер колективу) на вінтажній друкарській машинці. Хлопець підіймається в гори, долає перешкоди у пошуках своєї коханої, яка вже чекає на нього. Герої кліпу не були професійними акторами, але, як повідомив режисер, зі своїми ролями впорались на відмінно.

Віктор Винник і МЕРІ – Бути з тобою: дивитись відео онлайн

Зйомки кліпу проходили у сонячну осінню пору посеред Карпатських гір – на так званих Скелях Довбуша. Саме тому кліп створює ефект ностальгії за теплою погодою та яскравим юнацьким коханням.



Зйомки кліпу "Бути з тобою" / Скриншот з відео

Кліп на пісню "Бути з тобою" Віктор Винник і МЕРІ дарують усім закоханим і запрошують на свої концерти з нагоди дня Святого Валентина: 13 лютого – у Львові, 14 лютого – у Івано-Франківську.