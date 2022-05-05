"Були орками, ними й залишаєтеся": Дзідзьо розповів про маму в Португалії та що думає про росіян

Український артист Дзідзьо розповів, чим займається його мама, яка живе в Португалії. Також він поділився думками про війну та росіян.

Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) розповів, що його бабусі й дідусі часто розповідали йому про росіян. Тому він з дитинства розумів, що вони нам не брати.

До слова Зрадників треба карати, – Дзідзьо розповів, як ставиться до арешту Медведчука

Дзідзьо про війну в Україні й росіян-ворогів

"Мене так виховали, що вони нечесні, підлі, вони зрадники, вони підступні. І я з тим жив. Потім коли я вже в Київ переїхав, я згадував ці розмови й думав, що вони може це кардинально говорили, сам себе виправдовував або їх перед собою. А виявляється, воно так і є. Так само про голод. Як бабця розказувала, що вони не мали що їсти. Вони їли паляницю з жому. Жом – це відходи від буряка цукрового", – поділився співак.

, історія повторюється – з Луганщини російські окупанти вивезли близько 100 тисяч тонн зерна , чого могло вистачити на 3 роки. Це лише офіційні дані, насправді втрати можуть бути ще більшими. Також не вдалось розпочати посівну.

Дзідзьо вважає, що українці "стали в горлі" росіянам через те, що ми нащадки Київської Русі, а росіяни натомість не мають власної історії.

Треба раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні. Ми – не брати й не сестри. Ви були орками, ними й залишаєтеся. Ви – паскудна нація, яка проти людства, проти України. Нам із ними треба припинити стосунки,

– наголосив артист.

Чим допомагає мама Дзідзьо

Мама Дзідзьо досить довго живе у Європі, тож там вона і залишилась на час війни. У Португалії вона не сидить без діла.

За кордоном завжди важче слухати, читати, ніж бути в Україні. Мама переживає, але поза тим переживанням є ще й активні дії. Весь час вони збираються, виїжджають фури, вона допомагає людям, які приїжджають у Португалію, сім'ї, родини. Оформити документи, приділяє увагу, наприклад, зараз була сім'я, яка приїхала з Києва, а туди з Донецьку,

– розповів співак.

"Для тих людей, які переїхали, які в Португалії допомагали, будуть робити таку вечерю, щоб більше розказати про Україну, щоб більше знали. Мама попросила сувенір, прапорів українських, я закупив. Переживає, як кожна мама. За кордоном завжди страшніше, завжди більше серце болить", – додав він.



Дзідзьо з мамою / Фото з інстаграму Дзідзьо