Буду плакати, але не на похороні: Тіна Кароль відповіла Поляковій після заяви про "плакальницю"

Днями в мережі розгорівся скандал через курйозну заяву співачки Олі Полякової. В ефірі шоу "Маска" зірка назвала знамениту колегу Тіну Кароль "плакальницею на похороні". Українська попдіва публічно відповіла артистці.

Після виходу в ефір 3 епізоду шоу "Маска" Оля Полякова поспішила виправдатися та пояснити скандальну заяву. Вона наголосила, що, назвавши Тіну Кароль "відомою плакальницею на похороні", мала на увазі лише її творчість та репертуар, а не життєву трагедію. Натомість зірка розцінила це як особисту образу.

Варто знати Назвала Тіну Кароль "плакальницею": Оля Полякова прокоментувала курйоз на шоу "Маска"

Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій

Співачка поділилась, що не планує змінювати свій сумний, на думку Олі Полякової, репертуар і надалі буде співати про чоловіка Євгена Огіра, який помер сім років тому від раку шлунку. Виконавиця додала, що сенсом її життя є син Веніамін.

Оля Полякова, ти була права. Я буду плакати про нас, про нього все життя, а жити життя заради сина. Але не на похоронах, а за здоров'я і за силу висоти в близькості рідних душ. Моя ти радість…

– відповіла Тіна Кароль Поляковій.

Емоційну інстаграм-сторіс артистка доповнила зворушливим відео. Під час сліпих прослуховувань на "Голосі країни 11" вона чуттєво виконала пісню "Я все еще люблю", яку присвятила покійному чоловіку. Фани доповнили ролик архівними кадрами з весілля співачки і музичного продюсера. Саме його Тіна Кароль прикріпила до відповіді на заяву Полякової.



Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Оля Полякова назвала Тіну Кароль " плакальницею на похороні"

У суботу, 6 лютого, в ефір вийшов 3 випуск шоу "Маска", де Оля Полякова є суддею та однією з зіркових детективів. Після обговорення виступу одного з учасників вона назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похороні".

Однак після шквалу критики в мережі та гнівних коментарів зірка пояснила, що дуже любить Тіну Кароль як артистку, однак вважає її творчість надто сумною. Вона поспішила заявити, що не мала на увазі особисту трагедію знаменитості й ніколи не стала б про це жартувати.