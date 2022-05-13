Будемо все життя воювати, – Євген Клопотенко про те, коли Україна переможе

Український кулінар Євген Клопотенко поділився своїми думками щодо перемоги України. Кухар вважає, що вона буде нескоро і не в тій формі, яку всі очікують.

Ресторатор і шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що не вважає швидкою перемогу України. Він поділився, як буде продовжуватися війна, на його думку.

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Євген Клопотенко про війну

"Ми будемо все життя воювати. Це буде як Ізраїль із Палестиною. Ми станемо військовою країною, будемо постійно жити у війні з Росією. Вони ніколи не підуть із наших територій, вони будуть завжди нас мучити, і ми будемо жити постійно під тривоги, але ми навчимося посміхатися, жити, але знати, що робити, коли на нас будуть нападати, ми створимо найбільшу армію у світі. Ніхто не буде нападати, бо всі зрозуміють, що ми суперсильні", – розповів кулінар.

Кухар додав, що не збирається через це їхати з України, бо так чи інакше впевнений у її перемозі. Та за словами чоловіка, ця перемога буде трохи в іншому форматі.

Україна переможе. Вона не може програти логічно. Ми не зможемо їх ніколи до кінця перемогти, а вони нас ніколи не зможуть до кінця вбити. І на цьому поєднанні буде побудована наша реальність. Не буде такого, що ми перемогли – і типу "вечоринка". Такого моменту не настане,

– вважає Клопотенко.

"Не буде такого, що хтось підписав якийсь договір. Ніхто не буде вірити ні одному договору. Одним словом, ми переможемо, але не в тій формі, в якій ми очікуємо", – додав він.

Чи повернемо Крим і Донбас

Євген Клопотенко поділився, що, на його думку, окуповані території не вдасться повернути зараз. Але після того, як Україна наростить військову міць – це стане реально.

"Донбас і Крим ми повернемо через 10 років, коли станемо сильнішими, ніж Росія, вони підпишуть із нами мирний договір і вийдуть із територій. І ми заберемо їх, і трошки Бєлгорода заберемо. Потім ми будемо жити, жити, жити, через 20 років вони стануть сильнішими, і знову нападуть. І ми так будемо жити весь наш час", – підсумував Клопотенко.