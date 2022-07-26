У Мінкультури розповіли, чи вимагатиме Україна, щоб після перемоги Євробачення відбувалося у нас

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів деталі Євробачення-2023, яке проведуть не в Україні, а у Великій Британії. Чи будуть там українські ведучі, хто фінансуватиме і де проведуть Євробачення після перемоги – читайте далі.

Олександр Ткаченко розповів все це в ефірі телемарафону. Він підкреслив, що Євробачення-2023 буде у Великій Британії, але з українським контекстом.

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Олександр Ткаченко про Євробачення-2023

Міністр культури розповів, що розглядали варіант проведення конкурсу в сусідній країні, щоб було близько до кордонів України, однак через фінансові та технічні проблеми не змогли зробити це. Тому через безпекові причини Євробачення-2023 прийме Велика Британія: "BBC береться зробити все, щоб присутність України на конкурсі була не просто помітною, а очевидною. Це ведучі, відеоролики, присвячені Україні, а також має бути спільна креативна група BBC і представників НЦТУ, щоб готувати цей конкурс".

Також ми поставили питання перед Європейською мовною спілкою про те, щоб після перемоги наступний конкурс відбувався в Україні,

– поділився Олександр Ткаченко.

Наразі Європейська мовна спілка погодилася з тим, що потрібно продовжувати консультації. Ткаченко вважає, що спільно з країнами, які входять в ЄМС, Україні вдасться досягнути перегляду встановлених правил Євробачення.

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Хто фінансуватиме Євробачення-2023

Олександр Ткаченко розповів, що проведення пісенного конкурсу у 2023 році повністю фінансуватиме BBC. У мирний час на Євробачення потрібно чимало коштів, знайти їх у час війни ще складніше.

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