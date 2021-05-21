Едгар Камінський розповів, чи буде забезпечувати дітей від Слави

Ексучасниця "НеАнгелів" Слава Камінська та пластичний хірург Едгар Камінський розлучилися, однак дітей виховують разом. У чоловіка суворі підходи до дисципліни сина і доньки. За його словами, нащадки вже знають ціну грошам.

У новому інтерв'ю 36-річний Едгар Камінський зізнався, що завдячує вимогливому тату за приголомшливий успіх у професії. За словами пластичного хірурга, він з дитинства заробляв на себе сам. Батько не забезпечував його кишеньковими грошима, а натомість надавав можливості, як їх заробити.

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"У мене було шалене прагнення заробити гроші, бо мені їх ніколи не давали. Ні в кіно, ні в кафе. Вдома тато мені й сестрі ніколи не давав гроші. Ми повинні були заробити", – пригадав ексчоловік Слави Камінської.

Зараз пластичний хірург забезпечує дітей всім необхідним – одягом, іграшками, однак в майбутньому хоче застосовувати до них такі методи виховання, як його батько.

Я буду намагатися робити так, щоб вони знали ціну грошам, знали ціну праці, розуміли, що треба працювати, і в житті просто так нічого не буде,

– висловився Едгар Камінський.

У свої 6 років Леон вже знає курс валют і розмірковує, як може заробити гроші. За телефонні ігри, які йому купує батько, хлопчик повертає кошти з власних заощаджень. Ба більше, коли в малюка випав зуб, Едгар Камінський замість зубної феї поклав сину під подушку гроші – сто доларів. Однак Леон їх повернув.

"Говорить: "А в тебе є гроші?". Кажу ні, от сто було. "Тоді візьми собі, хай будуть в тебе". І він віддає мені ці гроші", – пригадав пластичний хірург.

Повне інтерв'ю Едгара Камінського: дивіться відео онлайн