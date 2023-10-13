Мовні навички недоступні, – друг Брюса Вілліса шокував подробицями про стан здоров'я актора

Зірка "Міцного горішка" Брюс Вілліс страждає на невиліковну хворобу. Йому поставили діагноз лобно-скронева деменція. Тож рідні та близькі актора намагаються допомагати йому у лікуванні та проводять багато часу зі знаменитістю.

Так, відомий продюсер Гленн Гордон Керон часто навідується в гості до друга. Днями він розповів, як тяжка хвороба змінила життя Вілліса.

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Брюс Вілліс почав менше розмовляти через деменцію

Приятель актора наголосив, що Брюс завжди насолоджувався життям і намагався жити на повну. Втім, хвороба внесла свої корективи. Тепер Віллісу під час зустрічі зі своїм давнім другом треба декілька хвилин для того, щоб згадати хто такий Гленн. Крім того, зірка "Міцного горішка" тепер не так багато розмовляє та перестав читати через втрату мовних навичок.

Я відчуваю, що 1-3 хвилини він згадує, хто я. Він неговіркий. Колись він був затятим читачем – він не хотів, щоб хтось про це знав – і зараз не читає. Всі ці мовні навички йому більше недоступні, але він усе ще Брюс,

– поділився продюсер.

Деменція Це погіршення функцій мозку, які впливають на пам'ять, мислення, здатність приймати рішення та виконувати повсякденні завдання. Людина, якій діагностували цю хворобу, може втрачати пам'ять або не розрізняти дні тижня, роки, чи навіть не впізнавати власне оточення. Ці ознаки можуть проявлятися в різний спосіб у різних людей і на різних стадіях розвитку захворювання.

Хвороба Брюса Вілліса: що відомо