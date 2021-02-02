Роблю це заради веселощів: Брітні Спірс вперше прокоментувала дивакуваті дописи

Популярна американська виконавиця Брітні Спірс часто дивує шанувальників своїми дописами в інстаграмі, де вона танцює або показує незрозумілі фото. Зірка висловилась про коментарі фанів й сказала, що робить це задля веселощів.

Джерело: інстаграм Брітні Спірс

Прихильники американської співачки Брітні Спірс постійно обговорюють її дописи в інстаграмі. Деякі фани підозрюють, що в неї не все гаразд з психічним здоров'ям, інші вважають, що вона перебуває в наркотичному стані.

Дивіться також Вона ніби весь день плакала: Брітні Спірс спантеличила новим танцем

Брітні Спірс прокоментувала свої дописи

Нещодавно виконавиця вперше відповіла на коментарі шанувальників. Вона оприлюднила серію фото, які вже раніше були в мережі. А під ними зірка зазначила, що публікує танці та одноманітні світлини заради веселощів.

"Я намагаюся навчитися використовувати технології в цьому поколінні, рухоме технологіями… Але, чесно кажучи, я терпіти цього не можу! Так що... якщо мої пости не ідеальні... я роблю це заради веселощів! Якщо ви думаєте, що я повинна виглядати так, як ніби я на обкладинці журналу, коли танцюю... вибачте, такого не буде", – написала Брітні Спірс.

Підписники артистки в коментарях висловили свою думку про слова Брітні Спірс. Зазначимо, що декотрі фоловери підозрюють, що дописи зірки насправді публікує насправді не вона:

Ми бачили це фото 10 тисяч разів;

Впевнена, що Брітні Спірс знає, як танцювати й використовувати інстаграм;

Ми любимо твої танці;

Вийди у прямий ефір;

Вибач, але це не ти;

Ми любимо тебе, королево;

Ми всі знаємо, що це не Брітні публікує дописи.

Що цьому передувало

Кількома днями раніше Брітні Спірс опублікувала новий ролик, де вона танцює в спортивному вбранні. Як і під всіма попередніми відео, користувачі соцмереж активно висловлюються стосовно стану співачки. Зірка часто ділиться роликами з танцями, тому викликає цікавість у фанів.