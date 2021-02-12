Батько Брітні Спірс тепер не буде єдиним опікуном співачки

Батько Брітні Спірс Джеймс не зможе володіти усіма фінансами доньки, оскільки таке ж право матиме її трастовий фонд Bessemer Trust Co. Це вирішив суд на чергових слуханнях у США.

Відомо, що батько Брітні Спірс був її єдиним опікуном з 2008 року і, незважаючи на її прохання в суді позбавити його опікунства, суд лише продовжував його повноваження.

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Чергове засідання відбулось 11 лютого у США, де суддя Бренді Пенні відмовила батькові співачки Джеймі Спірсу в праві бути її єдиним опікуном. Сталось це через грошові потоки фонду Bessemer Trust Co., яким у листопаді минулого року дозволили розпоряжатись батьку Брітні і власне представникам фонду.

Тоді ж адвокат Джеймса Спірса зазначив, що таке рішення зменшує повноваження його клієнта повноцінно управляти майном дочки. "Ні для кого не секрет, що моя клієнтка не хоче, щоб її батько був співопікуном", – зазначив адвокат, але суддя ці заперечення відхилила. Втім, як і відхилила прохання співачки повністю усунути її батька від опікунства. Відтак, керувати фінансами Брітні досі залишають дві сторони справи – Джеймс Спірс та представники фонду.

Варто додати, що чергові слухання відбулися через тиждень після виходу документального фільму про Брітні Спірс Framing Britney Spears, яке створили журналіти The New York Times. Наступні судові засідання відбудуться 17 березня і 27 квітня.

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