34-річного брата Бейонсе вбили у власній квартирі: моторошні деталі

Американського репера Мартелла Деруена знайшли мертвим у власній квартирі. Він був двоюрідним братом популярної попспівачки Бейонсе.

Джерело: The Sun

У вбивстві музиканта, відомого як репера Kardone, підозрюють 21-річного співачку Сашу Скаре. Мартелл Деруен раніше спродюсував один з синглів дівчини.

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Двоюрідний брат Бейонсе помер у своєму помешканні в місті Сан-Антоніо, що в Техасі, від вогнепального поранення. Його знайшли мертвим після того, як чоловік кілька днів не виходив на зв'язок.

Зараз поліція розшукує молоду артистку Сашу Скаре, яку підозрюють у вбивстві Мартелла Деруена. У дівчини шрами на обличчі від опіків. Наразі невідомо, які стосунки пов'язували музикантів, адже репер Kardone був одруженим.



Саша Скаре / Фото з відкритих джерел

Близькі та дружина Мартелла Деруена важко переживають втрату. Його друзі зі сфери музики стверджують, що він ніколи не користувався ім'ям та зв'язками популярної сестри Бейонсе та був скромною людиною. Кохана репера Джоя поділилась, що він був люблячим, турботливим чоловіком.