Брат зірки "Гри престолів" змінив стать: як на це відреагував Педро Паскаль

Американський актор Педро Паскаль, відомий за роллю в серіалах "Гра престолів" і "Мандалорець", повідомив, що його брат Лукас Бальмаседа змінив стать. Після проходження гормональної терапії вона стала жінкою та змінила ім'я на Люкс.

45-річний актор Педро Паскаль зазначив, що неймовірно радий вже за свою сестру. Як зізналась Люкс, брат став для неї особливою підтримкою та "провідником".

До слова Актор Рассел Тові зізнався, що батько хотів вилікувати його від гомосексуальності

Брат Педро Паскаля змінив стать

У своєму інстаграмі Паскаль опублікував фото обкладинки журналу Ya, на якому позує його сестра. "Моя сестра, моє серце, наша Люкс", – написав актор.

В інтерв'ю для видання жінка зізналась, що зміна статі не стала шоком ні для Педро, ні для сім'ї.

Мій перехід став чимось дуже природним для всіх в моїй родині. Це було те, чого вони і очікували… Педро теж митець і був моїм провідником. Він був одним з перших, хто забезпечив мене необхідними засобами, які почали формувати мою особистість,

– розповіла Люкс.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Вона додала, що коли подзвонила Педро Паскалю по фейстайму після зміни статі, то чоловік одразу почав питати її, як вона себе почуває. Але після того як вона сказала, що щаслива, він відразу ж її привітав.

"Він сказав, що це просто неймовірно", – зазначила Люкс.

28-річна сестра Педро пройшла гормональну терапію у липні минулого року. До цього вона позиціонувала себе як небінарна людина (та, яка не вважає себе ані чоловіком, ані жінкою). Дівчина зізналась, що повільно йшла до усвідомлення, що хоче стати жінкою, але зараз, коли вона нею стала, їй стало все набагато простіше. Проте вона досі виступає за те, щоб небінарні люди мали права в суспільстві. Зараз 28-річна Люкс вивчає акторську майстерність у Нью-Йорку.

Як Люкс Паскаль виглядала раніше

Зазначимо, що свій інстаграм-акаунт Люкс Паскаль завела у серпні 2020 року. З того часу вона публікувала фото вже у статі жінки, але мала невелику кількість підписників. Зараз же на її сторінку підписані 42 тисячі користувачів.



Як виглядає інстаграм Люкс Паскаль після зміни статі / Скріншот з інстаграму

Щодо того, як Люкс виглядала раніше, то в мережі є кілька фото, на яких юний Лукас обіймав свого брата Педро.

Педро Паскаль і Лукас до зміни статі / Фото з фан-акаунтів в інстаграмі